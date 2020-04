Na shledanou mami. Američané se loučí s blízkými pomocí videohovorů

Pětasedmdesátiletá Carolann Gannová, která sama pracovala třicet let jako zdravotní sestra, onemocněla začátkem března v pečovatelském domě ve městě Issaquah nedaleko Seattlu. Po prokázání koronaviru ji převezli do místní nemocnice, kam za ní ale kvůli riziku infekce nemohla rodina.



Skupina zdravotních sester se však postarala o to, aby Gannová nebyla až do posledního okamžiku sama.

Jedna ze zdravotních sester, devětadvacetiletá Tatyana Huberová, rodině na konci března zavolala z vlastního telefonu ve chvíli, kdy se stav Gannové začal rapidně zhoršovat. Jejích pět dětí tak mělo šanci se se svou matkou rozloučit.

„Nemůžu si přivlastnit kredit za videohovor, protože tu myšlenku jsem převzala od našich ostatních pacientů, kteří jsou na tom stále tak dobře, že mohou sami používat telefon,“ popsala devětadvacetiletá Huberová, podle níž si pacienti poslední dobou často volají s rodinami, aby se necítili tak osaměle.

„Dcera paní Gannové, Michelle Benettová, svou matku v posledním rozhovoru ujistila, že je vše v pořádku, že může ukončit svoje utrpení a odejít ze světa,“ popsala Huberová. „Ten rozhovor byl o odpuštění, o lásce, o tom nechat svou matku jít. Bylo neuvěřitelné, že to její dcera dokázala,“ dodala zdravotní sestra.

Žena popsala poslední rozloučení se svou matkou:

Podle Huberové byl okamžik velmi emotivní, ale zdravotníci v USA se musí připravit na to, že takových případů budu v příštích dnech zažívat stále více. Personál nemocnice už nyní čelí enormnímu stresu a psychické zátěži, a to virus v USA dosud nedosáhl svého očekávaného vrcholu.

„Takové situace mi připomínají, proč jsem se stala zdravotní sestrou a proč to dělám i za takových okolností dál. Protože chci, aby všichni ostatní pacienti mohli jít zdraví domů a setkat se se svými rodinami osobně,“ říká Huberová.

Hlavně že nezemřela sama, říká rodina

Rodina Gannové se rozhodla příběh zveřejnit, aby poukázala na obětavost amerických zdravotníků, kteří při péči o nakažené denně riskují vlastní bezpečí. Příbuzní na památku Gannové také založili internetovou sbírku, na které lidé mohou přispět zdravotním sestrám v nemocnicích v regionu.

„Udělali všechno, co bylo v jejich silách, aby se moje matka cítila pohodlně a pomohli nám. Mohla jsem jí říct, že ji miluji a že není sama. To pro nás bylo ze všeho nejdůležitější, aby nezemřela sama,“ řekla The Independentu jednapadesátiletá Benettová.

Ve Spojených státech dosud nákaze koronaviru podlehlo téměř třináct tisíc lidí. Počet obětí je tak v USA po Itálii a Španělsku třetí nejvyšší na světě. Země registruje téměř 400 tisíc nakažených. Nejpostiženějším americkým státem je nadále New York, kde nemoci covid-19 podlehlo už 5 489 lidí.