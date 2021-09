Německý starosta chce zvýšit parkovné o 600 procent a vyhnat z města SUV

Podle návrhu Borise Palmera by se například roční poplatek za parkování pro vozidla SUV zvýšil z třiceti eur (760 korun) na 180 eur (4 600 korun). Palmer původně tlačil na astronomický poplatek 360 eur (9 140 korun), ale nezískal pro to dostatečnou podporu zastupitelů v klimatickém výboru.

Nejvyšší poplatek bude činit právě 180 eur a podle listu Stuttgarter Zeitung se bude vztahovat na auta se spalovacími motory o hmotnosti nad 1,8 tuny a na elektromobily s hmotností vyšší než dvě tuny.

Šetrnější elektrická auta podle Palmera, jenž patří ke straně Zelených, nakonec slevu „bohužel“ nedostanou. Autoři plánu nicméně přihlédli k tomu, že jsou kvůli bateriím o něco těžší. Majitelé vozů do 1,8 tuny by měli podle návrhu platit ročně 120 eur (asi 3 000 korun).

Starosta uvedl, že lidé na sociální podpoře zaplatí polovinu běžného poplatku. Výraznou slevu budou mít rovněž lidé se zdravotním postižením či pečovatelé, kteří jsou při vykonávání své práce na vozidlech závislí.

Nechte auta doma a jeďte MHD, žádá starosta

Palmer, jenž v čele města stojí již čtrnáct let, prohlásil, že cílem vyššího poplatku za parkování je přesvědčit řidiče, aby nechali svá vozidla doma a místo nich použili městskou hromadnou dopravu.

„Musí být znát rozdíl v poplatcích, které mají za parkování zaplatit malá městská auta a velká terénní vozidla, která ve městě opravdu nejsou potřeba,“ argumentoval Palmer.



Tübingen, jenž leží v Bádensku-Württembersku, se chce do roku 2030 stát klimaticky neutrálním, což podle Palmera vyžaduje rozšíření a lepší dostupnost veřejné dopravy. Ústředním bodem plánu bude zlevnění jejího používání. Výnosy ze zvýšených poplatků za parkování mají plynout zpět do financování veřejné dopravy.



Obec z nových poplatků očekává roční příjem 576 tisíc eur (14,6 milionu korun). Rovněž počítá s rozšířením parkovacích zón či vybudováním dalších parkovišť pro rezidenty na severu města a v největší městské části Lustnau.

Zvýšení poplatků za rezidenční parkování umožnila novela zákona z loňského července. Dříve mohly být poplatky za rezidentní parkování v Německu vysoké maximálně třicet eur.

S podobnými změnami počítají i další německá města, mimo jiné Freiburg či Stuttgart. Palmerův návrh si získal širokou podporu odborníků i aktivistů v oblasti životního prostředí. Finální rozhodnutí o návrhu zastupitelé vynesou koncem září, Palmer si však již zajistil nezbytnou podporu.



„Amputovali vám mozek?“

Palmer, jenž proslul tím, že se nebojí mluvit přímo, během léta svůj návrh hojně propagoval na Facebooku, kde některé uživatele rozlítil.



„Milí řidiči aut. Nezaplatili jste za silnice. Neplatíte ani dostatečné daně. Váš oblíbený způsob dopravy je masivně dotován všemi ostatními daňovými poplatníky a také další generací,“ napsal Palmer.

„Pokud by ceny odrážely skutečnou částku, kterou byste měli zaplatit, parkovací místo by muselo stát ne 30 eur ročně, ale tři tisíce (76 tisíc korun),“ dodal starosta. Někteří obyvatelé ho následně v komentářích obvinili, že „vede osobní kampaň proti autům a jejich majitelům“.

„Začínám si myslet, že vám amputovali mozek, pane Palmere,“ osočil starostu jeden z uživatelů. Palmer mu odpověděl: „Myslím, že amputuji vaše práva na psaní komentářů.“



A opáčil, že je „pouze proti lidem, kteří chtějí, aby jim za parkovací místo zaplatili další lidé, a pak ještě navíc fňukali“, a obvinil Němce, že jsou ohledně svých automobilů příliš emocionální.



Není to poprvé, co se Palmer dostal do centra pozornosti médií. Zelení v květnu rozhodovali o jeho možném vyloučení poté, co na Twitteru kritizoval německého fotbalistu nigerijského původu Dennise Aoga, kterého paradoxně obvinil z „hrozného rasismu“.



Kritika na Palmerovu hlavu se snesla i poté, co se v reakci na reklamu národního železničního operátora Deutsche Bahn, která zobrazovala multikulturní Německo, dopustil podle spolustraníků rasistických poznámek.