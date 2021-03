Německému městu se daří vrátit život do normálu. Zavedlo denní vstupenku

„Máme denní vstupenku?“ laškovně se ptá servírka mladého muže na venkovní terase cukrárny a kaje se: „Vím, jsme horší než policie.“ Muž přisvědčí, že doklad má. Už mu tedy nic nebrání vychutnat si cappuccino.

Takové momenty podle listu Focus nejsou ve městě se skoro sto tisíci obyvatel ničím neobvyklým. Lidé zde mohou jít do butiků, aniž by si předtím museli objednat zboží a mohli si ho vyzvednout jen přes výdejní okénko. Mohou též navštívit kulturní instituce, jako jsou divadla či knihovny.

Stačí k tomu jediné. Mít takzvanou denní vstupenku. V rámci projektu „Otevřeno s bezpečím“ iniciovaného starostou města Borisem Palmerem ji může získat každý, kdo je starší čtrnácti let a v jednom z devíti bezplatných testovacích center obdrží negativní test na koronavirus. Vstupenka platí 24 hodin.

Kancléřka Angela Merkelová vyzdvihla Tübingen jako inspiraci pro další města. Vyzvala je, ať jsou při řešení pandemie kreativnější.

I místní se o projektu vyjadřují pochvalně. „Myslím si, že je dobře, že to starosta dělá. Nedá nám to sice zpět všechnu svobodu, ale aspoň nějakou její část,“ říká Apostolos Zacharas, který k testovacímu centru chodí takřka každý den. Červený kříž, jenž centrum spravuje, za hodinu provede přes 120 testů, více než se čekalo.

Tento týden město vylepšilo proceduru. Od úterý otestovaní dostávají náramek s QR kódem. Po jeho naskenování si mohou výsledek testu do dvaceti minut po jeho provedení zobrazit ve svém chytrém telefonu. Podle Palmera budou stále přijímány i papírové vstupenky, ale zůstanou spíše výjimkou.



Starosta si pochvaluje, že náramek nelze předat nikomu dalšímu, a je tedy zabezpečen proti zneužití. Zároveň se jeho použitím zkracuje čekací doba mezi provedením testu a výsledkem. Testovaní mohou ušetřený čas využít k procházce. Pokud je test pozitivní, musí se daný jedinec vrátit na stanici.



Potraviny a drogerie lze navštívit i bez denní vstupenky. Naopak stále zavřené zůstávají hotely, vzdělávací instituce a sportovní kluby.

Kritika projektu

Někteří obchodníci si nicméně na zavedení vstupenek stěžují. Lidé nereagují zcela kladně, když se ně zeptají. Setkali se i s úbytkem zákazníků. Například do obchodů společnosti Juicery prodávající potraviny a provozující koktejlové bary přišlo po zavedení denní vstupenky méně lidí, protože si mysleli, že ji musí mít.

Z druhé strany je ale o lístky ke svobodě takový zájem, že do Tübingenu proudí lidé z dalších částí Německa. Zájem byl tak velký, že město muselo na tuto sobotu omezit výdej testů pro nerezidenty a lidi, kteří v něm nepracují. Vydat bude možné maximálně tři tisíce denních vstupenek ve třech testovacích centrech.

„Pokus je úspěšný jen tehdy, pokud incidence zůstává nízká. Nemůžeme si dovolit přeplněné město. Musíme ho chránit,“ uvedla lékařka Lida Federleová, která za projektem stojí.

Město zřejmě částečně reagovalo na kritiku epidemiologa a poslance vládní SPD Karla Lauterbacha, který je známým zastáncem razantních opatření. „Ani Tübingen to nezvládá,“ napsal tento týden na Twitteru a přiložil epidemickou statistiku. Podle něj okres ještě před dvěma týdny vykazoval za sedmidenní období 28 nových případů nákazy na 100 000 obyvatel a nyní je to již 70.



Palmer i Federleová se proti kritice ohradili. „Karl Lauterbach nezná rozdíl mezi okresem Tübingen a univerzitním městem Tübingen. Budiž mu omluvou, že je z Porýní, ale jeho teze vychází ze špatných čísel. Rostoucí míra nákazy v okrese Tübingen se dosud ve městě Tübingen neprojevila,“ uvedla Federleová. Dodala, že počet nových případů nákazy za sedmidenní období v přepočtu na 100 000 obyvatel se ve městě poslední dva týdny pohybuje v rozmezí 20 až 30.

I ostatní města touží otevřít

Odradit kritikou se nenechávají ani další města. Zájem stát se vzorem má Ravensburg, který již požádal spolkovou zemí Bádensko-Württembersko o souhlas. V Sasku se na vzorové otevření připravují městečka Oberwiesenthal a Augustusburg. Osud projektu zde sice ohrožovala vysoká míra infekce, úřady ale nakonec vydaly souhlas s tím, že 1. dubna může zkouška začít. Zájem zkušebně otevřít zde oznámilo přes šest desítek podnikatelů.

V Berlíně se již před týdnem otevřela vybraná divadla a koncertní síně, zájem o lístky podmíněné testováním byl enormní, vyprodáno bylo v řádu minut. Berlínské divadlo Volksbühne, které bylo jedním z účastníků projektu, se ale kvůli horšící se epidemické situaci v metropoli rozhodlo z projektu odstoupit. „Volksbühne prodlužuje výluku hraní nejméně do 27. dubna. Bohužel musí být zrušena i premiéra představení come as you are, která byla chystaná na 1. dubna jako součást berlínského pilotního projektu,“ uvedlo divadlo.



Ke kontrolovanému rozvolňování přistoupil i severoněmecký Rostock, který v sobotu nabídne fotbalovým fanouškům možnost sledovat třetiligový zápas klubů Hansa Rostock a Halle. Něco takového v Německu už pět měsíců není možné. Vstup na stadion se otevře pro 777 návštěvníků, z nichž ale velkou část budou tvořit zástupci sponzorů a držitelé permanentek. Na tribunách budou i představitelé bundesligy, kteří chtějí zjistit, zda lze takový koncept přenést i do nejvyšší německé fotbalové soutěže.