Nejpřísnější zákaz dieselů Německa staví na odhadech. Pětiletá auta na odpis

Co se zákazů vjezdu dieselům v Německu i v celé Evropě týče, zaujímá bývalé město automobilismu Stuttgart první příčku. Jde o jediné město v Německu, kde je celé území města zavřeno pro dieselové vozy splňující emisní euronormu 1–4. Zeleno-černá bádensko-württemberská vláda ve Stuttgartu nařídila tento zákaz 1. ledna 2019.

A vloni navzdory historicky nejnižším naměřeným hodnotám oxidů dusíku (téměř všude byly naměřeny hodnoty nižší, než stanovuje limit Evropské unie) byla ve Stuttgartu navíc zavedena velmi rozsáhlá zóna zakazující vjezd vozidlům splňujícím euronormu 5. Pozor, to jsou auta mnohdy jen pět let stará!



Zákaz dieselů navzdory čistšímu vzduchu

Podle zprávy magazínu Focus jde o jedinou plošnou (nikoli na jednotlivé ulice omezenou) zákazovou zónu pro dieselové vozy normy 5 v celé Evropě.

Německý magazín vychází z analýzy Jürgena Schwagera, emeritního profesora na vysoké škole v Reutlingenu, který se věnuje především zónám zákazu vjezdu v souvislosti s ochranou životního prostředí.



Celé území Stuttgartu včetně přilehlých obcí o celkové ploše 207 čtverečních kilometrů bylo už v roce 2008 prohlášeno za zónu ochrany životního prostředí. Tehdy bylo v popředí zájmu znečištění jemnými částicemi. V oficiálních plánech na ochranu ovzduší se od té doby pracuje s touto „zónou pod ochranou životního prostředí“, přestože limity nebyly nikdy vědecky zdůvodněny.



Několik posledních let padají další rozhodnutí:



V roce 2015 podal na Stuttgart a deset dalších německých měst Spolek na ochranu životního prostředí (Deutsche Umwelthilfe, DUH) žalobu kvůli překračování limitů oxidů dusíku.

Po několika soudních jednáních bylo 1. ledna 2019 pro dieselová vozidla s motory splňujícími euronormu 1 až 4 uzavřeno extrémně rozsáhlé území včetně mnoha oblastí vesnického charakteru. V zóně platí „zákaz provozu“, tedy zákaz jízdy a parkování.

1. října 2020 došlo k zpřísnění zákazu vjezdu pro vozidla ekonormy Euro 5. Je definována nová zákazová zóna, oficiálně nazvaná „malá zóna ochrany životního prostředí“. Na tomto území bydlí přibližně polovina (!) všech 600 tisíc obyvatel vnitřního Stuttgartu.

Zákazová zóna poškozuje nejen přibližně 10 tisíc majitelů dieselových vozů euronormy 5, kteří tu žijí. Všichni majitelé dieselových vozů Euro 5 (145 tisíc) nesmí projet regionem Stuttgartu po státních silnicích. Jsou nuceni k dlouhým objížďkám po vedlejších silnicích, což je všechno jiné než ekologické.

Zákazy jsou odůvodněny prognózami

Jako odůvodnění zákazů zveřejnilo vládní prezidium Stuttgartu v polovině září 2020 tiskové prohlášení. Znalci předpověděli na základě simulací překročení limitů oxidů dusíku pouze na jediném místě: v ulici Pragstrasse, části silnice B10. Není zmíněno, že jde o jedinou ulici ve Stuttgartu, na níž je extrémně vysoký provoz nákladních aut, způsobený zákazem průjezdu nákladních vozidel platným po celém městě. Podle znaleckých expertiz je tam 43 procent emisí oxidu dusíku způsobeno provozem nákladních aut.

Majitelé osobních aut, jichž se zákaz týká, považují omezení za nový útok na osobní vlastnictví. Zatímco nákladní vozy musejí v důsledku zákazu pouze využívat objízdnou trasu, jen několik let staré auto je pro ně v důsledku zákazu parkování nepoužitelné. V roce 2018 přitom soudci spolkového správního soudu v Lipsku stanovili vysoké překážky pro zónové zákazy vjezdu.



Požadovali respektování „přiměřenosti“ a „principu příčiny a důsledku“. Oba požadavky nejsou z pohledu postižených splněny. Zatížení oxidy dusíku z motorů nákladních vozů v ulici Pragstrasse by se bývalo dalo předejít: zákaz vjezdu pro diesely na státní silnici by zcela jistě vedl k dodržení limitů a škody pro majitele osobních vozů by byly udrženy v přiměřených mezích.

Objevuje se ještě další argument proti zákazu vjezdu vozům ekonormy Euro 5. V tiskovém prohlášení vládního prezidia jsou uvedeny prognózy pro roční průměrnou hodnotu oxidů dusíku za rok 2021 s 41,6 μg/m3, a bez zákazových zón pro euronormu 5 (45,4 μg/m3). Překročení hranice 40 je důvodem pro zavedení zákazových zón. Ovšem této průměrné roční hodnoty nikdy nebude dosaženo! Neboť na polovinu roku 2021 je plánováno otevření tunelu, který svede z ulice Pragstrasse dopravu. Jde o čistě teoretický údaj bez reálného významu. Zapomněl snad vládní prezident na zmíněný tunel?

Obyvatelé Stuttgartu mají „vyměnit svá auta“

Jak se může stát, že nereprezentativní nákladní doprava a „zapomenutý“ nově budovaný tunel tvoří základ pro zákazové zóny s vážnými dopady, které obyvatelům, jichž se týkají, nařizují vysoké zatížení? Udělali úředníci chybu a hledali a našli čísla umožňující jim dopravně politická rozhodnutí? Odkazuje na to nedávno rozhovor s ministrem dopravy Winfriedem Hermannem (Zelení). Na otázku po skončení zákazů při dobrých naměřených hodnotách znečištění ovzduší odpověděl: „Samozřejmě platí cíl držet špinavá auta z center aglomerací, a to nejen v určitém časovém rozmezí. Trvalé zákazy vjezdu přimějí obyvatele k výměně vozidel.“

Německé soudy ovšem vidí situaci zcela jinak, příkladem je rozsudek Spolkového správního soudu v Lipsku k zákazu vjezdu ve Stuttgartu. Občan má „všeobecný nárok na svobodu vůči státu“. Ten smí být „veřejnou silou omezen pouze do té míry, je-li nevyhnutelný v ochraně veřejných zájmů“. Výroky ministra dopravy poukazují na neuvěřitelnou neznalost ústavou definovaných práv majitelů vozidel v Německu, komentuje Focus.