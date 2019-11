V Berlíně začínají platit zákazy jízdy už pro diesely z roku 2015

Za porušení zákazu hrozí řidičům osobních aut pokuta 25 eur (637 korun).

První zákaz, který má přispět ke snížení emisí škodlivého oxidu dusičitého (NO 2 ), se v německé metropoli objevil v pátek na části ulice Silbersteinstrasse ve čtvrti Neukölln. V tomto týdnu má dopravní značení se zákazem vjezdu pro starší dieselové osobní i nákladní auta přibýt také na dalších ulicích této čtvrti, o něco později pak v samém centru města.

Celkem se opatření, které zasáhne především osobní naftové vozy schválené (nově homologované) do provozu před 1. zářím 2015, bude uplatňovat na 2,9 kilometru berlínských silnic, což odpovídá asi jen 0,05 procenta celé zdejší silniční sítě. Nejkratším úsekem se zákazem bude 150 metrů ulice Alt-Moabit, nejdelším 840 metrů ulice Leipziger Strasse, která směřuje od Postupimského k Alexandrovu náměstí.

Na dodržování zákazu má dohlížet policie. V praxi to pro ni ale může být dost komplikované, protože to, jakou emisní normu dané auto splňuje, může být prakticky nemožné poznat na první pohled. Výše pokut je stanovena na 25 eur pro osobní vozy a 75 eur pro nákladní auta.

V Berlíně je podle zdejších úřadů celkem přes 192 000 vozů, kterých se zákazy dotknou. Bude z nich ale platit řada výjimek, a to třeba pro těžce postižené, taxikáře, řemeslníky nebo pečovatelské služby.

Pokud se kvalita ovzduší v daných ulicích zlepší, mohou být zákazy časem zase zrušeny. Podle kritiků ale ve skutečnosti opatření k čistšímu ovzduší nepřispěje, protože aut neubude, jen budou místa s nejvyšší koncentrací NO 2 objíždět jinudy.

Zákazy jízdy umožnilo loňské rozhodnutí berlínského správního soudu, na jehož základě je německá metropole musela zapracovat do svých plánů dodržování čistoty ovzduší. Podobné opatření platí už i v několika dalších městech, kde není dodržován limit 40 mikrogramů NO 2 na metr krychlový v ročním průměru. Týká se to například Hamburku nebo Stuttgartu.