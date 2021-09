Ekologové vyhrožují německým automobilkám žalobami kvůli klimatu

Ochránci životního prostředí chtějí dosáhnout toho, aby firmy změnily svůj obchodní model a zavázaly se k omezení emisí skleníkových plynů.

Ve své výzvě požadují, aby zmíněné automobilky do roku 2030 přestaly vyrábět vozidla se spalovacími motory. Těžařský koncern Wintershall by podle nich měl do roku 2026 ukončit těžbu fosilních paliv.



Koncernům podle neoficiálních informací DPA zbývá již pouze několik týdnů, aby na výzvu ekologických organizací zareagovaly a možnou žalobu odvrátily.

V dubnu německý ústavní soud v průlomovém rozsudku nařídil, aby zákonodárci jasněji stanovili cíle pro omezení emisí skleníkových plynů po roce 2030. Dosavadní zákon o ochraně klimatu označil za nedostatečný a znevýhodňující příští generace.

Německá vláda v reakci na verdikt v květnu předložila nový zákon, v němž si stanovila přísnější cíle pro snížení emisí po roce 2030 a zavázala se dosáhnout klimatické neutrality do roku 2045.