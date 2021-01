Vinění Čechů z šíření koronaviru? Populismus, zní na jejich obranu v Německu

Deník Die Welt v nedávném komentáři označil Česko za „nebezpečného souseda“, který nemá virus pod kontrolou. Vyzývá bavorského a saského premiéra, aby zasáhli a řetězec přenosu infekce z Česka přerušili.

Bavorské a saské okresy, které sousedí v Českem, mají totiž největší počty nakažených v Německu. Die Welt, ale i nejčtenější německý bulvární deník Bild zde vidí souvislost. Druhý jmenovaný varoval před „nekontrolovatelnými“ Čechy, kteří jezdí přes hranice do Německa nakupovat.

I někteří němečtí politici naznačují, že východ Německa se trápí s velkými počty nakažených kvůli Čechům. „(Nárůst nakažených) v příhraničních regionech se dal čekat. Již před několika měsíci jsme říkali, že pokud hranice s Českou republikou nebudou uzavřeny, vlna (nákazy) se přelije,“ prohlásil starosta saského Budyšína Alexander Ahrens.

Podle stanice Deutsche Welle jsou však taková prohlášení často zjednodušující, populistická a založená na poněkud pochybných důkazech. Například podle některých německých médií dojíždí každý den za prací do Budyšína až 200 tisíc Čechů. Německá Spolková agentura práce však tvrdí, že v celém Sasku pracuje něco přes 11 tisíc Čechů, spolu s asi 20 tisíci Poláků.

„Neexistují žádné důkazy o tom, že za nárůst nových infekcí jsou zodpovědní dojíždějící. Vůbec nejsou k dispozici žádná taková čísla ani informace, která by naznačovala ohniska nákazy v německých firmách,“ říká Markus Schlimbach, předseda Německé konfederace odborových svazů (DGB) v Sasku. „Vytvářet toto spojení je čistý populismus,“ tvrdí i on. „Je zjevně snazší obviňovat ostatní než sebe.“



Někteří Němci se domnívají, že vysoká čísla nakažených v Sasku lze spíše přičíst příznivcům opoziční strany Alternativa pro Německo (AfD), která se dlouhodobě staví proti vládním omezením přijatých k zastavení šíření viru.

„Spíše za vysoká čísla mohou nerozumní neonacisté, voliči Alternativy pro Německo a Říšští občané (název pro heterogenní hnutí jednotlivců a skupin, které odmítají a popírají právo Spolkové republiky Německo na existenci, pozn. red.), kteří v Sasku bohužel žijí v hojném počtu a kteří už v minulosti nenosili roušku a nedodržovali další koronavirové předpisy,“ uvedla Němka Marie M. v rozhovoru pro iDNES.cz.

„Není náhodou, že okresy, kde se AfD těší obzvláště silné podpoře, byly nejvíce zasaženy virem, zatímco město Lipsko, kde se AfD daří poměrně špatně, má míru infekce přibližně třetinovou v poměru k státnímu průměru,“ podotýká Klaus Neumann z Hamburské nadace pro rozvoj výzkumu a kultury.

DW poukazuje na to, že nejvyšší míra infekce v Německu byla 19. ledna v okrese Hildburghausen, který se nachází uprostřed země, 220 kilometrů západně od saského hlavního města Drážďan a 100 kilometrů od českých hranic.

Stephanie Blümlová z kliniky Arberklinikum v dolnobavorském Zwieselu také nevidí souvislost mezi rostoucím počtem infekcí a dojíždějícími. V okrese jsou čísla infekce vysoká a i na klinice se několik lidí nakazilo. Nelze však vysledovat infekční řetězce zaměstnanců a podle Blümové lze rozšíření viru na klinice spíše přičíst domácí scéně. „Právě v naší oblasti je pravděpodobné, že bude pacient nakažen,“ sdělila Blümlová listu Süddeutsche Zeitung.

Čechy potřebujeme, přiznávají Němci

Mluvčí českého ministerstva zahraničí Zuzana Štíchová řekla stanici DW, že obávám Němců z koronavirového vývoje v Česku rozumí. „Nicméně, rozhodně nelze říci, že čeští dojíždějící jsou zodpovědní za vysokou míru infekce v Sasku,“ uvedla. „Naopak, v Německu často pracují jako lékaři, zdravotní sestry a sociální pracovníci, tedy pomáhají se zvládáním situace.“

„Je obecně známo, že bez českých lékařů, pečovatelů a sester bychom nemohli udržet zdravotní péči,“ prohlásil saský premiér Michael Kretschmer. Sasko pro pendlery učinilo výjimku z pravidla dva dny starého testu, kteří musí Češi předkládat při cestě do Německa.

Podle německé obchodní a průmyslové komory (HIS) existují obavy, že kdyby toto opatření platilo i pro pendlery, Češi by se jednoduše nedostali do práce. List Süddeutsche Zeitung píše, že HIS hodnotí Čechy jako vysoce kvalifikované pracovníky, kteří jsou pro německý průmysl potřeba.

Německo zařadilo v pátek Česko na seznam epidemicky vysoce rizikových zemí. Saská vláda oznámila, že bude od českých pendlerů vyžadovat dva koronavirové testy týdně. Bavorsko výjimku nepřijalo, testy chce každých 48 hodin.

Saští zaměstnavatelé stále hledají české pracovníky. Schlimbach se však obává, že nová omezení a z nich vycházející nedůvěra může v dlouhodobém horizontu poškodit regionální kooperaci. „Zaměstnavatelé si zcela jistě dvakrát rozmyslí, zda si najmout příhraniční pracovníky. Ne proto, že šíří covid, ale kvůli problémům na hranicích. Obáváme se, že důvěra v přeshraniční trh práce byla trvale poškozena.“