Donald je nejlepší. Trumpová lobbovala za chotě a vyzvala k rasovému smíru

„Náš život se v březnu drasticky změnil. Neviditelný nepřítel covid-19 se přehnal naší krásnou zemí a ovlivnil nás všechny. Vyjadřuji své nejhlubší sympatie každému, kdo ztratil někoho blízkého, a modlím se za ty, kteří jsou nemocní nebo trpí,“ začala svůj téměř půlhodinový projev první dáma.



Vrátila se tak k tématu, za které byl její muž v posledních měsících nejvíc kritizován – přístup k pandemii koronaviru a dopad, jaký měla na Spojené státy. Ty patří k nejpostiženějším zemím na světě, dosud v nich v souvislosti s virem zemřelo přes 178 tisíc lidí.

„Vím, že mnoho lidí pociťuje úzkost a někteří se cítí bezmocně. Chtěla bych, abyste věděli, že nejste sami,“ vzkázala Američanům Trumpová a slíbila, že administrativa jejího muže ani on sám „nepřestane bojovat, dokud nebude všem přístupná účinná léčba nebo vakcína“.

V Růžové zahradě Bílého domu také vyjádřila vděčnost zdravotníkům, lidem z první linie a učitelům, kteří museli pracovat v této náročné době. „Navzdory rizikům hrozícím vám i vašim rodinám jste dali tuto zemi na první místo,“ řekla a ocenila, jak se Američané semkli v této „neznámé a často děsivé situaci“.

Trumpová ve svém projevu připomněla sté výročí chvíle, kdy americké ženy dostaly volební právo. A plynule navázala s tím, že na podzim využije svůj hlas a v prezidentských volbách si vybere svého manžela. Toho totiž podle ní Spojené státy potřebují i v dalších čtyřech letech.

Trumpová: Falešná média ať píší o opioidové krizi

Mnohokrát Trumpa vykreslila jako muže, který nikdy nepřestane bojovat za bezpečí a úspěch Američanů. Jako muže, který Spojené státy miluje a ví, co má dělat. „Jak jste se za posledních pět let dozvěděli, není tradičním politikem. Neříká pouhá slova, vyžaduje akci a má výsledky. Budoucnost naší země pro něj vždy byla velmi důležitá. A já to vždy obdivovala,“ pronesla.

„V mém manželovi máte prezidenta, který nepřestane bojovat za vás ani vaše rodiny. Vidím, jak tvrdě ve dne v noci pracuje. Navzdory bezprecedentním útokům ze strany médií a opozice se nevzdá. Popravdě, když mu řeknete, že něco nejde, prostě začne pracovat ještě víc,“ řekla také.



„Potřebujeme, aby byl můj manžel prezidentem a vrchním velitelem i další čtyři roky. Je pro naši zemi nejlepší. Všichni víme, že netají své pocity. A my si od našeho prezidenta zasloužíme naprostou upřímnost. Ať se vám to líbí, nebo ne, vždycky víte, co si myslí. Je autentický a miluje tuto zemi i její lid,“ dodala s tím, že Trump „neztrácí čas politickými hrami“.

Obsáhle se také vracela k oficiálním cestám, které absolvovala a které ji inspirovaly. Zmínila třeba nemocného chlapce čekajícího na transplantaci srdce, s nímž se sešla v římské nemocnici. „Často na něj myslím.“

Zavázala se také, že i v budoucnu se zaměří na podporu americké mládeže, a to i v rámci iniciativy Be Best (buď nejlepší). „Pomáhat dětem není politický cíl, ale morální imperativ,“ míní. Její řeč se nesla ve smířlivém tónu, který měl spojit rozdělenou společnost. Jediný, do koho se opřela, byla „falešná“ média.

Ta podle ní nespravedlivě útočí na jejího muže. Doporučila jim, aby se raději zaměřila na opioidovou krizi nebývalých rozměrů. Uvedla, že by se mělo smazat stigma, které si lidé závislí na lécích nesou. „Pokud jste závislí, na vaší nemoci není nic zahanbujícího, prosím vyhledejte pomoc,“ vyzvala.

Dotkla se i současných rasových nepokojů, které vypukly po smrti Afroameričana George Floyda. Ty se neuklidňují, naopak po postřelení Jacoba Blakea ve Wisconsinu nabírají znovu na síle. Podle Trumpové by se lidé měli zastavit a podívat se na události ze všech pohledů.

A zatímco by se měli zaměřit na budoucnost, je podle ní také potřeba poučit se z minulých chyb. „Jsme jedna komunita lidí různé rasy, náboženství a etnicity. Nikdy nedělejte závěry na základě barvy něčí pleti,“ apelovala první dáma s tím, že by násilí a rabování ve jménu spravedlnosti mělo přestat a lidé by se měli v poklidu vrátit k životu podle amerických ideálů.

Demokraté kritizují zneužití úřadu k politice

Projev Trumpové i přes minimum útoků na politické rivaly jejího muže sklidil kritiku. Demokraté se ptají, zda je vhodné použití prezidentské rezidence pro politické účely. Stejně tak jim vadí, že šéf diplomacie Mike Pompeo s projevem vystoupil během své oficiální návštěvy v Jeruzalémě. Sám Trump má z trávníku Bílého domu promluvit ve čtvrtek.

Druhý den předvolebního sjezdu amerických republikánů se debata soustředila mimo jiné na téma oživení ekonomiky a vylíčení Trumpa jako přítele žen a propagátora reformy trestního práva. Právě současný prezident bude podle republikánů na restart ekonomiky nejlepší.



Ve snaze zlidštit prezidenta a získat mu hlasy nebělochů a také žen, Bílý dům nejprve zveřejnil video o Trumpově udělení milosti černochovi Jonovi Ponderovi odsouzenému v roce 2004 za bankovní loupež, a další video zachycující, jak prezident uděluje americké občanství pěti nebělochům.



Republikáni ve své interpretaci hospodářství veskrze pomíjeli ztrátu milionů pracovních míst vlivem pandemie. Míra nezaměstnanosti ve Spojených státech přesahuje deset procent a důvěra spotřebitelů je na šestiletém minimu.



Na útočnost prvního dne sjezdu navázal v úterý hlavně Trumpův syn Eric, když prohlásil, že demokraté mají v úmyslu „znevážit vlajku USA a zákon“. Jako třetí z prezidentových příbuzných hovořila jeho dcera Tiffany, která prohlásila, že její otec „ekonomiku obnovil už jednou a udělá to znovu“.

Mike Pompeo promluvil z Jeruzaléma:

Pompeo se pak zaměřil na bezpečnost a podle svých slov úspěšnou zahraniční politiku Bílého domu. Trump podle ministra naplnil zásadu někdejšího prezidenta Dwighta D. Eisenhowera, že „prvořadou nezbytností je zajištění míru“. Uspěl prý také v politice vůči Číně, když se mu podařilo „zatáhnout oponu za predátorskou agresí čínské komunistické strany a připsat Číně odpovědnost za utajování faktů o koronaviru“.



Trump také z pohledu Pompea obratně zvládl Severní Koreu a díky tomu severokorejský vůdce Kim Čong-un zastavil testy raket dlouhého doletu. List The New York Times ovšem připomíná, že podle expertů Trump svou politikou poskytl Kimovi čas na rozšíření jaderného arzenálu.

Pompeo svým projevem porušil protokol svého úřadu a na stranickém sjezdu promluvil jako první šéf diplomacie poprvé po 75 letech. Jeho úřad přitom zaslal americkým velvyslanectvím a konzulátům pokyn, aby nevstupovaly do politického boje před volbami.



Manželé se zbraní a advokátka s démonickou řečí

Republikánský sjezd přinesl i některé bizarní momenty. Jedním z nich se stal i projev advokátky Kimberly Guilfoyleové, která v prázdném sále hřímala o tom, jak s Trumpem Spojené státy to nejlepší teprve čeká.

„Tyto volby jsou bitvou o duši Ameriky,“ burcovala a vyzývala, aby po sobě lidé nenechali šlapat demokraty. Její řeč ovšem namísto entuziasmu vyvolala v mnohých spíš údiv a posměch. Na Twitteru se dokonce rozjela i výzva GuilfoyleChallenge, kdy lidé napodobují ženin excitovaný projev.

Excitovaný projev advokátky Guilfoyleové:

Během prvního dne sjezdu promluvil i manželský pár, který čelí obžalobě kvůli nezákonnému použití zbraně.Mark a Patricia McCloskeyovi v červnu mířili v St. Louis pistolí a poloautomatickou zbraní na účastníky demonstrace proti rasismu. Nyní pár varoval před demokraty a prohlásil, že pod jejich vedením by se z USA stala méně bezpečná země.



Na konci července prokuratura státu Missouri obžalovala McCloskeyovy z nezákonného použití zbraně. Manželská dvojice to odmítá a tvrdí, že měla strach a chtěla bránit svůj majetek i životy. Nedlouho po vznesení obžaloby dostali McCloskeyovi pozvání, aby vystoupili na republikánském sjezdu. Trump obžalobu páru označil za „hanbu“.

„Ať už žijete kdekoli, vaše rodina nebude v bezpečí v Americe radikální levice,“ uvedla na sjezdu Patricia McCloskeyová. Podle manželů budou v případě vítězství demokratického prezidentského kandidáta Joea Bidena americká předměstí zaplavena kriminalitou. „Prezident Trump ochrání právo bránit svůj domov a rodinu, které dal Bůh každému Američanovi,“ dodal Mark McCloskey.