VIDEO: Americký pár se bránil před demonstranty zbraní, Trump záběry sdílel

„Nejméně stohlavý dav prorazil historickou bránu v ulici Portland Place, zničil ji a řítil se směrem k mému domu. S rodinou jsme právě večeřeli venku a dostali jsme strach o život. Toto všechno je soukromý majetek, nejsou tu veřejné chodníky nebo ulice. Bylo nám řečeno, že nás zabijí, náš dům vypálí a zabijí i našeho psa. Sami jsme čelili naštvanému davu,“ popsali manželé situaci.

Podle serveru Intelligencer je místní média identifikovala jako právníky Marka a Patriciu McCloskeyovy. Oba šedesátníci na demonstranty zbraně vytáhli ve chvíli, kdy dav procházel kolem jejich domu k sídlu tamní starostky Lydy Krewsonové.

Tam pak požadoval její rezignaci za to, že na Facebooku zveřejnila jména a adresy lidí, kteří na radnici předložili návrhy na převedení části financí určených policii sociálním službám. Video později smazala a za svůj krok se omluvila s tím, že nechtěla nikomu ublížit. Lidé přesto vyrazili do ulic a cestou vstoupili také do soukromého areálu, ve kterém žijí právě i McCloskeyovi.

Podle profesora práva na univerzitě v Saint Louis Johna Ammana manželé možná v neděli porušili zákon, protože ohrožovali bezpečnost protestujících. Řekl to pro televizi KSDK, kde dodal, že by na takovou obranu měli právo, pokud by je dav jakkoliv ohrožoval, to se však nestalo. Když lidé viděli, že na ně majitelé domu namířili zbraně, megafonem se nabádali k odchodu.

Oba právníci pak po svém advokátovi vzkázali, že podporují hnutí Black Lives Matter (Na životech černochů záleží) a že si nepřejí, aby si z nich odpůrci protestů udělali hrdiny.

Policie incident vyšetřuje a zatím nevznesla obvinění, píše ABC News. Video z incidentu mezitím ovšem obletělo média a na Twitteru ho sdílel i americký prezident Donald Trump. Retweet sice neznamená souhlas, nicméně v případě šéfa Bílého domu je v posledních dnech už druhý se sporným obsahem v souvislosti s probíhající protesty.

Skvělí lidé, připsal Trump k videu s „bílou sílou“

V neděli se prezident stal terčem kritiky poté, co retweetnul video na kterém jeden z jeho republikánských podporovatelů v hádce s příznivci demokratů vykřikuje rasistické heslo White Power (Bílá síla). Trump později tweet smazal a mluvčí Bílého domu Judd Deere podle agentury Reuters řekl, že prezident kontroverzní heslo neslyšel.



Záběry za urážlivé označil také jediný černošský republikánský senátor Tim Scott. „Není pochyb o tom, že to neměl retweetovat a že by to měl dát pryč,“ řekl Scott v rozhovoru s televizí CNN. Moderátor se ho následně zeptal, zda ho video uráží, neboť jeho jako bělocha výkřiky o bílé nadřazenosti urážejí.

„Pokud se podíváte na celé video, které nemůžete přehrát, protože je plné nadávek, tak celá ta věc je urážlivá. Samozřejmě, že komentář o bílé síle byl urážlivý. To je bez debat,“ odpověděl Scott.

Incident, který Trump sdílel, se odehrál ve floridské oblasti známé jako The Villages, kde žije mnoho amerických důchodců. A právě senioři byli aktéry vyhrocené situace. Na Trumpovy příznivce, kteří projížděli ulicí na golfových vozících, pokřikovali prezidentovi odpůrci. Během hádky Trumpův zastánce dvakrát zakřičel na svého soka heslo Bílá síla.

„Tak takový jsi, bílá síla,“ odpověděl mu prezidentův odpůrce. Pro úplnost situace je nezbytné uvést, že urážkami se bez rozdílu častovali příslušníci obou znesvářených táborů.

Z videa je například patrné, jak žena s transparentem obviňujícím prezidenta z bigotnosti křičí na každou posádku projíždějících vozíků vulgarismus „fuck Trump“.



Trump ke sdílenému videu navíc připsal, že děkuje „skvělým lidem“ v The Villages. „Radikálně levicoví a nicnedělající demokraté na podzim propadnou. Zkorumpovaný Joe (Biden) je vyřízený,“ dodal na adresu svého demokratického protivníka a někdejšího viceprezidenta Bidena, se kterým se v listopadu utká o prezidentské křeslo.