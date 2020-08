Biden je vysněným kandidátem čínské komunistické strany, tvrdí Trumpův syn

„Víte, že nás chce hospodářsky a na světovém kolbišti oslabit,“ prohlásil Donald Trump mladší v pondělí na sjezdu Republikánské strany, na němž byl jeho otec oficiálně jmenován kandidátem strany pro listopadové volby prezidenta Spojených států.

Biden je podle něj natolik slabý, že jej tajné služby považují za upřednostňovaného kandidáta Číny. Soupeře svého otce proto označil za „Pekingského Bidena“ (anglicky „Beijing Biden“).



Trump mladší Bidenovi vyčetl i jeho údajně radikálně levicovou politiku, která zabrání hospodářskému zotavení po koronavirové krizi. Úvahy demokratického kandidáta o opětovném uzavření ekonomiky kvůli pandemii označil za „šílenost“.

Bývalý viceprezident Baracka Obamy o víkendu řekl v televizi ABC, že by byl pro nové zastavení ekonomiky a společenského života, pokud by mu to doporučili vědci. Za viníka zodpovědného za koronavirovou krizi označil Trump mladší čínskou komunistickou stranu.

Biden jako lochneská příšera

S odkazem na dřívější slib svého otce, že vysuší politickou bažinu v hlavním městě Washingtonu Trump mladší řekl: „Joe Biden je v zásadě lochneská příšera bažiny. Číhá v ní už půl století. Čas od času vystrčí hlavu, aby kandidoval na prezidenta, a pak zase zmizí a nic moc mezi tím nedělá,“ uvedl s odkazem na Bidenovu letitou kariéru v americké politice i jeho celkově třetí pokus stát se americkou hlavou státu.

Trump mladší ve svém vystoupení dále vyzval voliče, aby „odmítli radikály (v Demokratické straně), kteří nás chtějí zatáhnout do temnoty“, a hlasovali pro jeho otce, který dokáže všem Američanům zajistit zářnou budoucnost. „Politické kroky (prezidenta) Trumpa jsou jako raketový pohon pro ekonomiku,“ prohlásil jeho syn.

Na úvod stranického sjezdu ve městě Charlotte v Severní Karolíně vjmenovali delegáti 74letého Trumpa jednohlasně kandidátem na prezidenta. S Bidenem se utká ve volbách o Bílý dům 3. listopadu.

Podle BBC je Trump mladší schopným řečníkem, který umí elektrizovat davy. Jeho kritici jej naopak viní z toho, že svou útočnou rétorikou pouze přilévá olej do ohně současné vyhrocené atmosféry v zemi.

Strategie republikánů pro Trumpovo znovuzvolení podle stanice spočívá mimo jiné v utužování voličského jádra, přičemž prvorozený potomek má v tomto úlohu jakéhosi „roztleskávače“. Mnohým z prezidentových podporovatelů navíc imponuje, že jeho syn dokáže zajít ještě dále než sám prezident - například v otázce zbraní, proti jejichž omezování coby vášnivý lovec otevřeně bojuje.