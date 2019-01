Druhé referendum ani odklad brexitu nebudou, vzkázala poslancům Mayová

Podívejte se i na naše další živé přenosy Sledovat na iDNES.tv

Mayová v Dolní sněmovně představovala svůj plán B, tedy návrh dalšího postupu poté, co poslanci minulý týden její dohodu dojednanou s EU rekordním rozdílem hlasů odmítli.



Poslancům řekla, že od nich bude chtít vyjasnění jejich postoje ohledně sporné irské pojistky, která je součástí dohody a která má zabránit obnovení hraničních kontrol mezi Irskem a Severním Irskem. S těmito požadavky se pak hodlá vrátit do Bruselu. Tam se prý bude snažit vyjednat změny pojistky.

Hlavní unijní vyjednavač Michel Barnier však řekl, že dohoda, včetně pojistky, lepší být nemůže. Předseda opozičních labouristů Jeremy Corbyn pak opět vyzval Mayovou, aby závazně vyloučila brexit bez dohody. Její nový plán se podle něho nijak neliší od toho, který v parlamentu neuspěl.

Mayová také řekla, že vláda zruší poplatek 65 liber (asi 1 900 korun), který měli složit občané EU žijící v Británii při žádosti o možnost v zemi zůstat. Předsedkyně vlády zároveň odmítla druhé referendum o EU, stejně jako odložení brexitu. Spojené království má opustit unii 29. března, tedy už za 67 dní.

Parlament bude v následujících dnech o návrhu Mayové diskutovat, hlasovat o něm bude 29. ledna. O brexitové dohodě samotné pak mají poslanci hlasovat zhruba v polovině února, přesné datum známo není.

Takzvaná severoirská pojistka, která má zabránit obnovení hraničních kontrol mezi Irskem a Severním Irskem, vadí mnohým euroskeptickým poslancům Konzervativní strany a zákonodárcům DUP, o jejichž hlasy se menšinová vláda konzervativců opírá.



I proto byla minulý týden dohoda o podmínkách vystoupení z EU v dolní komoře britského parlamentu odmítnuta rekordním rozdílem 230 hlasů.

DUP a zastánci tvrdšího brexitu v Konzervativní straně požadují dohodu bez kontroverzní pojistky nebo alespoň časové omezení platnosti tohoto ustanovení či právo jednostranně od něj odstoupit po jeho případné realizaci v praxi. EU v tomto směru dříve Londýnu odmítla vyhovět, Mayová ale podle médií bude chtít vyjednávání obnovit. Své plány by měla nastínit v pondělí odpoledne v projevu před britskými poslanci.

„Mayová nepředloží výrazný ‚plán B‘ pro odchod z EU, navzdory žádostem zákonodárců, aby přestala se zdržováním. Místo toho poslancům v pondělí řekne, že stále pracuje na rozptýlení obav euroskeptiků ohledně irské hranice,“ napsal deník Financial Times.

Britská premiérka a další představitelé vlády se minulý týden po odmítnutí brexitové dohody sešli se zástupci všech opozičních stran, přičemž Mayová avizovala, že bude hledat plán, který by mohl ve sněmovně získat většinovou podporu. Pozvání na schůzku ale odmítl šéf labouristů Jeremy Corbyn, který dialog podmínil tím, že vláda musí vyloučit takzvaný neřízený brexit bez dohody. Nyní je, zdá se, snaha Mayové o kompromis s opozicí u konce.

Pokud premiérka skutečně nezmění kurz a bude pokračovat v prosazování své dohody, lze v Dolní sněmovně očekávat další vlnu nevole a vystupňování snahy poslanců převzít nad procesem odchodu z EU kontrolu. Velký otazník pak představuje reakce EU, která se v posledních týdnech staví odmítavě k možnosti úprav dojednaných podmínek brexitu. Někteří novináři ale mají za to, že Unie bude přece jen ochotna vyjednávat, avšak pod podmínkou, že Londýn přijde s jasným požadavkem, jehož splnění by zajistilo schválení brexitové dohody v britském parlamentu.

Hlavní unijní vyjednavač Barnier v pondělí o možnosti změn textu dohody, který vznikal půldruhého roku, nechtěl hovořit. „Dohoda o vystoupení, se všemi svými parametry včetně pojistky, je nejlepší možnou dohodou. Tato debata je teď mnohem více o budoucích vztazích,“ řekl Barnier. EU je ovšem podle něj připravena znovu jednat o politickém prohlášení, které nastiňuje podobu partnerství s Británií po jejím odchodu z evropského bloku a které bylo přijato souběžně s dokončením brexitové dohody.

V Bruselu se v pondělí sešli ministři zahraničí členských zemí EU a Barnier měl na programu bilaterální jednání se šéfem irské diplomacie Simonem Coveneym. Polský ministr zahraničí Jacek Czaputowicz je podle reportérů zpravodajské společnosti BBC jediný z unijní „sedmadvacítky“, kdo zpochybňuje znění severoirské pojistky a v pondělí prý navrhl, aby její platnost byla omezena na pět let. „Nevím, zda je to proveditelné, ...ale mám pocit, že by to odblokovalo vyjednávání,“ řekl BBC.

