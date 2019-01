KOMENTÁŘ: Británie na mučidlech EU. Parlament odmítl „brexit nebrexit“

Premiérka Theresa Mayová dokázala téměř nemožné, rozezlila si parlament, politické strany i většinu národa. Jízlivá komentátorka to v deníku The Daily Telegraph vyjádřila za všechny: „S jak obdivuhodnou zručností si dokázala poštvat tolik lidí proti sobě.“



A přece jen jsou zavilé útoky na chudinku Mayovou poněkud nespravedlivé. Převzala štafetu po těsném rozhodnutí referenda pro brexit a pokusila se o nemožné. Vyjednat s Unií volný obchod i svobodnou britskou obchodní politiku, jež napadá celý integrační projekt.

Měla uklidnit britské přívržence setrvání, že se vlastně nic neděje a vztahy s EU zůstanou i bez členství jako dosud. A svým konzervativním straníkům i poslancům, kteří hlasovali pro suverenitu, dokázat, že i když sama v plebiscitu volila pro setrvání, „brexit znamená brexit“. Vyjednávání s EU narazilo okamžitě při zahájení na bruselské direktivy.

Vznikla podivná dohoda brexit nebrexit, podle níž Británie sice vystoupila z Unie, a to i z unie celní, nemusí platit roční členský příspěvek (v roce 2017 činil 13 miliard liber, 4 miliardy dostává zpět v často pochybných dotacích), získá kontrolu svých hranic (je třeba přiznat bolestivý ústupek ze strany bruselských vyjednavačů), ale pravidla obchodu včetně fiskálních, daňových a vnitřních předpisů zůstávají i s těmi budoucími, které Unie vymyslí.

A ostrovní říše se z nich jednostranně vyvázat nesmí, o změnách rozhodne Soudní dvůr EU.

Mayová nedokáže spojit rozpolcené britské národy

Pro zastánce nezávislosti naprosté vazalství. Vždyť je to horší než zůstat v Unii. Rozhodovat nebudeme o ničem, s omezujícími regulacemi si volný obchod s třetí stranou nevyjednáme, a dokonce nesmíme ani jednostranně vystoupit.

A aby pokoření hrdých Angličanů nebylo málo, dohodla Unie s Dublinem jakousi „pojistku“ na vnitřní hranici irského rozděleného ostrova. Aby případně jednou nevznikl odlišný režim na severu, unijní regulace by měly platit i v šesti britských hrabstvích – a to na věčné časy. Parlament měl odhlasovat ztrátu suverenity a jediné, co Mayová dokázala po odkladu v prosinci v Bruselu vyjednat, bylo ujištění o dočasné platnosti tohoto nařízení.

Proti dohodě hlasovalo 118 vládních poslanců a proti těm zbylým, kapitulačním poslancům se bouří konzervativci v celé zemi a vyhrožují jim ztrátou mandátu. Corbynova Strana práce hlasovala proti vládě téměř jednotně: dobře ví, že by se svým polokomunistickým vůdcem za normálních okolností volby nevyhrála, tak ať žije chaos!

Alexander Tomský Politolog , profesor sovětologie a evropských politických dějin, nakladatel. Pracoval v ústavu Keston College, kde se specializoval na výzkum církve a státu, státního ateismu a náboženské opozice ve střední Evropě.

Dohoda by jí měla vyhovovat, protože si žádný brexit nepřeje, jenže její šéf, celoživotní levicový euroskeptik, by rád budoval socialismus v jedné zemi a vyjádření se vyhýbá. Naděje, že by vláda brexit odvolala, je prakticky nulová. Taková zrada by konzervativce rozštěpila.

Mayová nemohla vyjednat smlouvu, jež by sjednotila nekompromisně rozpolcené britské národy. Zastánci setrvání v EU výsledek plebiscitu neuznali a vedou kampaň za druhé referendum. Měli by prý dnes jen o pár procent navrch, máme-li věřit průzkumům. Což je zvláštní, protože média, vláda i většina elity děsí „tvrdým“ brexitem bez smlouvy, tak jako v červnu 2016 před plebiscitem.

Jistě nelze vybojovat nezávislost bez ztrát a polovina národa na snížení životní úrovně, byť možná nevelké a dočasné, zřejmě žaludek nemá. Lidová vzpoura (včetně patriotů mezi inteligencí) způsobila zmatek mezi elitou a ta se pokusí brexit obejít. Snadné to mít nebude.

Hrůza z Corbyna

Na středeční večer vyvolali labouristé hlasování o nedůvěře vládě. Očekávalo se, že prohrají a vláda přežije, i kdyby Mayová podala demisi, což není pravděpodobné. Hrůza z voleb a z nástupu vlády staronového socialisty Jeremyho Corbyna, jenž hodlá zestátnit veřejné služby (vodu, plyn, dopravu etc.) a rozjet deficitní hospodaření státu podle příkladu svého kamaráda Cháveze, konzervativce hravě sjednotí.



Jak však dál? Vláda se pokusí vyjednat s Unií vyškrtnutí nepřijatelné irské stopky, a pokud se zadaří, předloží lidu ke schválení tři možnosti – brexit bez dohody, brexit nebrexit a možnost setrvání, ale s preferenční volbou druhé možnosti, která by oba extrémy – vypadnutí bez dohody i hlasy pro setrvání – vyrušila. Vypadá to férově a vylepšený brexit nebrexit projde.

První reakce oficiálních médií v západní Evropě byly vyděšené. Jak mohl premiér David Cameron připustit lidové hlasování a rozdělit národ, napsal jeden švédský list, který už zřejmě nerozumí demokracii. Politici Unie reagovali s očekávanou zuřivostí a zklamáním.

Hlavní vyjednavač Michel Barnier připustil, že se rozchodu s Británií bez dohody 29. března obává. Termín by se prý měl prodloužit a znovu jednat, ale Angličané by měli opustit některé své nepřekročitelné hranice, například volný pohyb osob. Zřejmě zapomněl, že o ten šlo v první řadě.

Politický chaos a verbální stranické války obou rozpolcených hlavních stran budou v Británii nepochybně pokračovat a nějaká nehoda by mohla spustit všeobecné volby.

Národ se už dávno rozdělil, probíhá revoluce, jak prohlásil v Dolní sněmovně exministr brexitu Dominik Raab, syn československého emigranta: „Chci, aby mé dvě malé děti věděly, že jsem zápasil za jejich budoucnost a nesmířil se s řízeným úpadkem své země. Ano, troufale se budu bít za nezávislý osud naší budoucnosti.“