Britská armáda může kvůli neřízenému brexitu povolat záložní jednotky

Přípravy na chaotický odchod z EU jsou po odmítnutí stávající dohody parlamentem v plném proudu. Podle britských novinářů se jim v těchto dnech věnuje drtivá většina vládních úředníků, řada pracovníků kvůli nim musela už dříve změnit pracoviště, ministerstva zároveň nabírají nové.

„Státní správa je nyní ve stavu nejvyšší no-deal pohotovosti. Situace připomíná druhou světovou válku. Pouze ti, kteří jsou vedeni jako pracovníci na ‚prioritních‘ postech se vyhnou nasazení do prací na krizových plánech. K těm patří také zřízení 24hodinového bunkru pod Velšským národním shromážděním,“ napsal ve čtvrtek na twitter reportér televize ITV Paul Brand.

Do příprav na katastrofální variantu brexitu bez dohody, jak tvrdí mnozí, je zapojeno také ministerstvo obrany. To už v prosinci oznámilo, že na pomoc vládě bude připraveno 3 500 vojáků. „Byl vydán nový rozkaz..., aby bylo možné povolat záložníky do trvalé služby na podporu záložních plánů vlády pro scénář odchodu z EU bez dohody,“ informovalo dnes ministerstvo.

Členové záloh mají být od 10. února připraveni nastoupit k výkonu nejrůznějších úkolů, jako je „posílení běžných subjednotek, role styčných důstojníků a poskytování specializovaných dovedností“. Rozkaz bude platit do února 2020.

„Obzvláště významnou úlohou může být plánované posílení regionálních velitelství s cílem zajistit nepřetržitý chod a odolnost. Také bychom očekávali, že zálohy budou využity na podporu implementace krizových plánů jiných resortů,“ vysvětluje ministerstvo vnitra.

Labouristický poslanec Ian Murray, který je stoupencem uspořádání nového referenda o brexitu, označil plán nasadit záložníky za ohromující. „Povolání záloh ukazuje, jak vážnou hrozbou ve skutečnosti brexit bez dohody je... Předsedkyně vlády by ho měla okamžitě vyloučit,“ řekl Murray televizi Sky News.