Premiér komunista. Po Mayové by mohl přijít Jeremy Corbyn

Seznamte se s Jeremym Corbynem, předsedou britských labouristů. A možná také budoucím premiérem Británie.

Ještě před několika lety mu nikdo nevěnoval větší pozornost. Se svými radikálními názory navíc ve většinové populaci stejně jako ve vlastní straně mnoho příznivců neměl. S chaosem kolem brexitu se všechno změnilo. Z Corbyna se stal spasitel. Část městských liberálů, zejména těch mladších, jej považuje za hlas své generace. Co na tom, že 69letý Corbyn je od nich přinejmenším o generaci dál.



Corbynův postoj k brexitu je ale velmi nejednoznačný. Zatímco labouristé jako celek preferují setrvání v EU i za cenu dalšího referenda, Corbyn je od nich o krok pozadu. Druhé referendum dosud jasně nepodpořil.

Komunista spasitelem

Není divu. Za svou dlouhou politickou kariéru Corbyn proti Evropské unii soustavně vystupoval. Vždy měl blízko k britským komunistům, kteří zase mají blízko k Rusku. Pro Corbyna jako přesvědčeného antikapitalistu EU s nadsázkou ztělesňuje veškeré zlo světa: je to neoliberální spolek s vazbami na Spojené státy, který brání kolektivizaci, znárodňování a naplnění komunistických ideálů.

Za těchto okolností Corbyn pragmaticky volí střední cestu. Unii teď nekritizuje, tím by si popudil část strany i liberální voliče, kteří v něm vidí v protikladu ke konzervativcům jedinou naději na změnu. Zároveň ale setrvání Britů v EU ani otevřeně nepodporuje. Druhé referendum je podle něj jen „jedna z dalších možností“.

Jasně se vymezuje jen proti tvrdému brexitu, tedy vystoupení z EU bez dohody. Na tom se shodne s ostatními labouristy, zároveň je tím v opozici vůči vládě a konzervativcům. I na Corbyna ale nyní stoupá tlak, aby své nejasné a vágní postoje vůči Unii jasně vysvětlil. Pokud bude chtít znovu zkusit vyvolat předčasné volby – což chce – této otázce se nevyhne.

Jeho současné pozici pomohl mimo jiné fakt, že jako dobrý řečník svými emotivními projevy snadno předčí mnohdy robotickou premiérku Theresu Mayovou. Konzervativci naopak těží z Corbynových radikálních postojů, které zřejmě vládu nyní zachránily před pádem. Corbynovi ale nahrává i jednoduchý fakt: termín vystoupení Británie z EU 29. března se neúprosně blíží. Pokud se Mayové nepodaří zpacifikovat rozhádané konzervativce, nastane odchod z EU bez dohody, která mimo jiné zaručuje přechodné období necelých dvou let, během nichž budou mít oba celky čas na to, aby mezi sebou dojednaly nové smlouvy a dohody.

Premiér s rizikem

V takovém případě se Británie ze dne na den ocitne na pokraji chaosu a předčasné volby budou velmi pravděpodobné. Corbyn tak bez větší námahy přijde rovnou k hotovému.

S Corbynem v roli premiéra by ale nastal ještě jeden paradox. Podle standardů britské tajné služby MI5 by Corbyn neprošel základní bezpečnostní prověrkou ani pro to, aby v ní mohl pracovat na pozici nižšího úředníka.

Jeho dva hlavní poradci nedostali prověrku ke vstupu do parlamentu, kam docházejí se statusem hostů. Kvůli jeho vazbám na IRA navíc MI5 na Corbyna vedla vlastní složku. Je absurdní, že jejich role se brzy mohou obrátit.