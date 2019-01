EU chystá nový bič. Země porušující zásady demokracie přijdou o peníze

Pokud se Evropská komise shodne na tom, že některý stát zasahuje do nezávislosti soudnictví, nebojuje proti podvodům a korupci či porušuje lidská práva, bude moci navrhnout protiopatření v podobě omezení, případně zmrazení plateb z unijního rozpočtu. K uplatnění takového kroku bude nutný souhlas členských států a také Evropského parlamentu.



„Nový mechanismus by měl zajistit, že unijní fondy nebudou zneužívány na zkorumpované projekty nebo k vlastnímu obohacení politiků a osob jim blízkých,“ uvedl europoslanec Tomáš Zdechovský (KDU-ČSL), který působí v rozpočtových výborech europarlamentu a účastnil se vyjednávání o tomto návrhu.

V praxi bude postup takový, že komise pošle europarlamentu a členským zemím návrh převést zablokovanou sumu do rozpočtové rezervy. Stane se tak do čtyř týdnů, pokud to europoslanci prostou většinou a unijní státy kvalifikovanou většinou nezamítnou. K uvolnění peněz bude nutný stejný postup.

Příslušné europarlamentní výbory návrh komise podpořily a rozšířily ho o ustanovení, podle kterého by dotčené členské státy i přes zastavení plateb z fondů EU musely přislíbené finance poskytnout konečným příjemcům, jako jsou výzkumní pracovníci, občanské společnosti či studenti účastnící se výměnného programu Erasmus.

Přijatý návrh musí ještě potvrdit unijní země. Agentura Bloomberg poznamenala, že návrh je ve schvalovacím procesu v době, kdy počínání vlád v Polsku, Maďarsku či Rumunsku vyvolává pochybnosti o respektu k demokratickým zásadám a kdy se rozšiřuje rozkol mezi východními a západními státy EU. Zdechovský k tomu uvedl, že vyjednávání s členskými státy bude obtížné, protože bude nutné dosáhnout souhlasu všech zemí.