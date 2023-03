Mniši odmítli opustit kyjevský klášter, schyluje se k policejní razii

Klášter je majetkem ukrajinské vlády a úřad, pod který spadá, dříve tento měsíc informoval ukrajinskou ortodoxní církev, že jí k dnešnímu datu vypovídá nájemní smlouvu.

Metropolita Pavlo, představený kláštera, ve středu věřícím řekl, že mniši komplex neopustí, dokud v tomto sporu nerozhodne soud. Církev rozhodnutí úřadů u soudu napadla minulý týden. Pavlo uvedl, že ukrajinská pravoslavná církev dostala oznámení, že příslušná agentura klášter začne přebírat ve čtvrtek.

Ukrajinský ministr kultury Oleksandr Tkačenko podle AP tuto informaci potvrdil, když v televizi Suspilne řekl, že komise ve čtvrtek „začne pracovat na přebírání těch budov, které mají být převedeny do využití státu“. Podle vlády mniši porušili podmínky nájmu tím, že v 980 let starém komplexu provedli technické změny. Mniši to odmítají, jde podle nich jen o záminku, jak je z kláštera dostat.

Ukrajinská pravoslavná církev byla až do května loňského roku podřízena moskevskému patriarchátu, než se s Moskvou oficiálně rozešla a odsoudila ruskou agresi proti Ukrajině, nařízenou ruským prezidentem Vladimirem Putinem. Ukrajinské úřady však nadále podezírají tuto církev ze spolupráce s Moskvou. Církevní prostory loni několikrát prohledávala policie a tajná služba.