Boj o svaté srdce pravoslaví. Schizma v ukrajinské církvi spěje do finále

Vezměme to úplně od začátku. Když Kristus zemřel na kříži, vstal z mrtvých a usedl po pravici svého otce na nebeském trůnu, vydali se jeho učedníci do světa, aby šířili Ježíšovo učení. Apoštola Ondřeje to zaválo na severní pobřeží Černého moře, odkud se vydal proti proudu Dněpru do míst, kde dnes stojí Kyjev.

Vousatý patron rybářů, sedláků, řezníků, horníků a zamilovaných zde podle pravoslavné legendy vztyčil kříž, ukázal na svahy nad Dněprem a prohlásil: „Na tyto kopce posvítí Boží milost. Zde povstane velké město a Bůh dá vzniknout mnoha chrámům.“