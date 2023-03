Rusa, který unikal trestu za protiválečný obrázek dcery, dopadli v Minsku

Advokát Moskaljova Dmitrij Zachvatov na sociálních sítích napsal, že nemá kontakt se svým klientem, potvrdit informace o jeho zadržení nemůže, ale podle všeho tomu tak je. Uvedl to například server Sota.

Moskaljova zadrželi podle ruských informačních kanálů pravděpodobně kvůli tomu, že si v bytě, kde se skrýval před pronásledováním, zapnul mobilní telefon.

Otec samoživitel z města Jefremov se do problémů se zákonem dostal původně poté, co jeho dospívající dcera Maša loni na jaře ve škole nakreslila obrázek proti ruské invazi na Ukrajině. Vyšetřovatelé ho později obžalovali kvůli protiválečným komentářům na sociálních sítích a do vyřešení případu mu úřady nařídily zůstat v domácím vězení.

Soud ho v úterý poslal za mříže za diskreditaci ruské armády, za což bývají v Rusku trestáni lidé, kteří dají najevo odpor vůči válce na Ukrajině. Úřady též dříve Moskaljova obvinily, že dceru špatně vychovává. Maša tak skončila v dětském domově a komise pro záležitosti nezletilých žádá, aby jejího otce soud zbavil rodičovských práv.

„Hlavně se nevzdávej, jsi můj hrdina“

Třináctiletá Maša otci z dětského domova poslala dopis. V emotivním dopise mu vzkázala, že je skvělý otec, na kterého je hrdá, a vyzvala ho, aby se nevzdával.

Dopis zveřejnil mužův advokát. Znění dopisu přineslo několik médií včetně portálu Meduza. „Věřím, že se všechno spraví a my dva budeme spolu. Doufám v to nejlepší a mám tě hrozně ráda,“ napsala Maša. Že má tatínka ráda, pak zopakovala na mnoha dalších místech dopisu.

„Prosím tě, hlavně se nevzdávej ... Ničím jsi se neprovinil, vždycky stojím při tobě a všechno, co děláš, je správné. Měj na paměti, že zvítězíme ... Love you, jsi hrdina, můj hrdina,“ vzkázala také otci Maša.

Obrázek Maša namalovala loni na jaře během výtvarné výchovy. Je na něm ukrajinská vlajka s nápisem „Sláva Ukrajině“ a ruská vlajka, na níž stojí „Ne válce, Putinovi“. Na obrázku je i žena, která drží za ruku holčičku a dlaní se snaží zastavit rakety letící ze směru Ruska.

Zastupitelka města Jefremova Olga Podolská, která bojuje za návrat Maši ze sociálního centra, dala minulý týden v rozhovoru s portálem Meduza najevo obavy z toho, že o aktuální situaci Maši se v médiích neobjevují žádné zprávy.

Centrum, kde se dívka nachází, je uzavřeno a střeží ho policie. Maša se naposledy objevila na veřejnosti 1. března, když na videozáznamu šířeném na sociálních sítích popisovala policejní razii v bytě a zatčení svého otce. Dívku v sociálním zařízení sice podle Podolské nijak oficiálně neomezují v tom, aby otce kontaktovala, Maša ale nemá telefon ani jinou možnost otci zavolat.