Nejsme na vrcholu epidemie, varuje WHO. Přesto dochází k uvolňování

„Devadesát procent případů světové nákazy přichází z Evropy a ze Spojených států amerických. Ještě stále nejsme na vrcholu,“ uvedla v úterý Margaret Harrisová ze Světové zdravotnické organizace (WHO). Situace je podle ní místně velice rozdílná. Zatímco v některých zemích včetně Itálie či Španělska epidemie slábne, naopak v Británii a Turecku stále sílí.



Evropská komise už předložila členským zemím návrh na koordinované uvolňování koronavirových omezení a zveřejnit ho chce ve středu. Po kritice od některých států obávajících se tlaku na příliš rychlé rušení restrikcí přišla komise se strategií, která doporučuje postupný přechod od stavů nouze k cíleným opatřením, aniž by ovšem zmiňovala konkrétní časový harmonogram. Nejdříve by se podle komise měly otevřít vnitřní hranice mezi jednotlivými členskými státy, na které by mělo navázat otevření vnějších hranic EU.



Jako jedna z prvních zemí v Evropě přikročilo k uvolňování karanténních opatření Rakousko, kde se v úterý po Velikonocích otevřely obchody o rozloze do 400 metrů čtverečních prodejní plochy a také hobbymarkety a zahradnictví. Z uvolněného režimu může podle DPA těžit zhruba 80 procent maloobchodníků. Jen ve Vídni to znamená okolo 4 500 opět otevřených obchodů.



S „pomalým rozmrazováním“ ekonomiky, ochromené opatřeními proti šíření koronaviru chce od 19. dubna začít rovněž Polsko a mluví se o něm také v Německu. Kancléřka Angela Merkelová už ve čtvrtek prohlásila, že nejnovější vývoj v zemi dává důvod k opatrnému optimismu. O konkrétních plánech na uvolňování opatření bude ve středu jednat s ministerskými předsedy spolkových zemí.

Americký prezident Donald Trump oznámil, že plán na opětovné spuštění hospodářského života ve Spojených státech je takřka hotov. Zdůraznil také, že o ukončení karanténních opatření rozhoduje výhradně on a ne guvernéři jednotlivých států a že jeho vláda boj proti koronaviru nepodcenila. Guvernéři mnoha států federace ale s jeho interpretací nesouhlasili.

Dva miliony nakažených Americká Univerzita Johnse Hopkinse eviduje celosvětově bezmála dva miliony případů infekce. Přes 120 000 nakažených již zemřelo. Ve Španělsku zahynulo již přes 18 000 nakažených lidí, z toho 567 za poslední den. Infikovaných ale přibylo jen něco málo přes tři tisícovky, což je nejnižší počet za předchozí tři týdny. Rusko naproti tomu ohlásilo 2 774 nových případů, což je další rekordní denní nárůst. Zdravotnické úřady v Moskvě varovaly, že v příštích dvou či třech týdnech mohou v ruské metropoli chybět nemocniční lůžka.

Zotavování z epidemie je v plném proudu také v Číně, odkud se loni koncem roku začal koronavirus šířit. V pevninské Číně v pondělí přibylo 89 nových případů nákazy koronavirem, z toho 86 lidí se nakazilo v zahraničí. Tchaj-wan v úterý po více než měsíci nezaznamenal vůbec žádný nový případ nákazy koronavirem. Čínská ekonomika však letos podle analytiků kvůli dopadům koronaviru patrně vzroste jen o 2,5 procenta a bude tak mít nejslabší vzestup za posledních 44 let.

Francouzská ekonomika letos kvůli koronaviru patrně vykáže osmiprocentní propad, řekl v úterý ministr financí Bruno Le Maire. Za poslední týden už vláda zhoršila výhled podruhé, ještě před pár dny čekala celoroční pokles hrubého domácího produktu (HDP) o šest procent.