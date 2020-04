Do dvou týdnů zjistíme pravdu o virové nákaze v Česku, míní Prymula

Výsledky přinese hloubková kontrola ve vytipovaných oblastech. S ohledem na testování lidí na nákazu byla vybrána reprezentativní skupina 17 tisíc lidí. Na Moravě lidem budou odebírat i žilní krev, v Praze se využijí podle Prymuly rychlotesty. Odebírat by se v Praze mělo na třech odběrových místech.

Testování začne od pondělí příštího týdne, řekl Prymula. Do pondělí 27. dubna by odborníci měli vědět, kolik lidí z daného vzorku má protilátky. Podle Prymuly se s virem mohlo setkat třikrát více lidí, než uvádějí oficiální čísla. Pokud testování ukáže větší promořenost virem, mohla by podle něj epidemie skončit do dvou měsíců.

„Když se ukáže, že třeba, řekněme, z těch pěti tisíc lidí testovaných v Praze by se celé dva tisíce s nákazou setkaly, tak pak se ta epidemie šíří úplně jinak, než si myslíme. Na jednu stranu to bude špatná zpráva, na druhou stranu to bude velmi dobrá zpráva. Protože kdyby se s tím setkalo takto vysoké procento populace, tak logicky ten počet osob, které jsou v riziku, se dramaticky sníží. Už by to bylo jenom šedesát procent populace,“ uvedl.

Velikonoční ztráta disciplíny

Podle Prymuly lidé o Velikonocích zneužili rozvolněných opatřeních. To se do deseti dnů projeví na pravděpodobně vyšším počtu nakažených.

„Řada lidí to rozvolnění začala v podstatě okamžitě zneužívat. Nepoužívaly se roušky tam, kde se měly používat. I ta sociální distance byla podstatně kratší, než bylo potřeba… A to pro mě má určitý signál, který se projeví v hodnocení situace za nějakých sedm až deset dnů. Příští pondělí, podle mého názoru, ta čísla půjdou nahoru,“ uvedl náměstek v rozhovoru pro SeznamZprávy.



O Velikonocích v úterý mluvil i ministr vnitra Jan Hamáček. Podle něj řada lidí během prodlouženého víkendu nedodržovala všechna opatřen. „Mě to mrzí, vyhráno rozhodně není,“ sdělil po jednání Ústředního krizového štábu, jemuž předsedá.

Prymula by na vládu měl za epidemiologickou skupiny předložit plán s opatřeními do budoucna. Podle něj řada doposud přijatých opatření byla rozvolněná chaoticky a nesystémově.



Nemocnice se vrátí k operacím

„Teď tam budou popsána všechna opatření, která byla v nějakém módu přijata, a jak je chceme rozvolňovat. S tím, že mezi těmi jednotlivými balíčky budou asi dvoutýdenní odstupy, aby bylo možno tímto mechanismem zhodnotit, jestli se ta křivka bude měnit, nebo nebude,“ popsal.



Podle něj by se tak nemocnice mohly vracet k plánovaným operacím například v oblasti onkologické prevence. „Tyto věci bychom neměli hodnotit podle té křivky, protože je udělat musíme, jinak nám budou umírat lidé v jiných oblastech,“ řekl s tím, že naopak opatření ekonomická by měla být až s odstupem. S ohledem na otevírání dalších obchodů uvedl, že by se mělo postupovat systémově, například od metráže provozoven do 200 metrů a nad 200 metrů.

Školy se už nejspíš neotevřou

Podle Prymuly bude záviset otevření škol i na ministerstvu školství a doporučeních epidemiologů.



„Vnímáme i to, že populace je dnes poměrně negativně naladěna k tomu, aby se školy ještě v současném školním roce otevřely. Takže se opravdu může stát, že školy do konce června otevřeny nebudou v závislosti na náladách, které tu teď panují,“ uvedl.

Zároveň připustil, že se uvažuje i o nějaké dobrovolnosti s ohledem na návrat do škol. Tedy že by nebyl stanoven povinně pro všechny děti. O tom budou diskutovat na vládě. Osobně si stojí za tím, že by se docházka postupně rozvolňovat měla. Ministr školství Robert Plaga dříve mluvil o návratu do škol nejdříve v půlce května.Podle hlavní hygieničky Jarmily Rážové však školy nelze otevřít úplně až do konce léta. Věc v úterý projednává vláda.

Letní festivaly nejspíš nebudou

Letní prázdniny budou podle Prymuly pravděpodobně bez festivalů. Neuskuteční se podle něj ani karlovarský filmový festival.

„Ty festivaly nevidím úplně dobře. Protože festivaly bez diváků asi nejsou úplně to, co by někdo chtěl. Na druhou stranu bude snaha, pokud to jen trochu půjde, vrátit hotely, ubytovací kapacity do systému tak, aby lidé mohli jet na dovolenou za nějakých standardizovaných podmínek,“ řekl náměstek. V jednání je i cestování do zahraničí a způsob, jakým by to za současné pandemii koronaviru fungovalo.

Do 15. května by podle něj měla vláda oznámit, jaká všechna opatření rozvolní a kdy se přesně na letní sezónu otevřou například hotelové služby. Divadelní představení a koncerty začnou podle náměstka pravděpodobně až po prázdninách, s novou divadelní sezónou.

Vakcína proti koronaviru by podle něj mohla být v příštím lednu až dubnu. V České republice se nyní proti covid-19 použil pouze experimentální lék Remdesivir.