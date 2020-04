Peklo v Turecku. Začal platit zákaz vycházení, lidé se prali o chleba

Poté, co vláda kolem deváté večer oznámila dvoudenní zákaz vycházení, se na ulicích strhlo peklo. Protože nikdo nepřesně neznal podmínky dvoudenní karantény, stovky lidí vyrazily do ulic na poslední chvíli shánět zásoby.

Supermarkety v rámci preventivních opatření zavírají v osm hodin večer, tudíž se cílem nájezdníků staly večerky, a zejména malá pekařství, ve kterých se lidé prali o chleba.

„Dozvěděli jsme se o tom dvě hodiny před tím, než to začne platit,“ postěžoval si pětadvacetiletý Kerem, který se zařadil před večerkou do fronty čítající zhruba dvacet lidí jako poslední. „Nemáme doma skoro nic k jídlu, tak musíme sehnat alespoň něco,“ dodal.

Nájezdy na pekařství však byly ve většině případů zbytečné. Přestože supermarkety budou mít do nedělní půlnoci zavřeno, pekáren a lékáren se omezení netýká.

O nařízení nevěděli do poslední chvíle ani istanbulští radní. „Nemáme žádné informace o tom, jaké služby budou o víkendu k dispozici, nikdo nás neinformoval. Takováto opatření vedou jen k větší panice a zmatkům,“ napsal v deset hodin večer na Twitter starosta Istanbulu Ekrem Imamoglu. Nařízení přitom platí pro 31 největších provincií z 81.

Lidé se zásobili především pečivem, protože jedny z mála otevřených obchodů byly pekárny:

„Třeba je to cílený experiment s promořováním populace,“ vtipkují někteří na sociálních sítích. „Koronavirus má teď v ulicích večírek,“ dodávají další.

Hlasy kritiků také podotýkají, že po víkendovém zákazu se lidé znovu nahrnou do obchodů - tentokrát ale do supermarketů, aby doplnili zásoby a případně se předzásobili, protože se budou bát, že se podobné nařízení bude opakovat.



„Vláda to prostě nezvládla. Kdyby nad tím trochu přemýšleli, muselo by jim dojít, jaký nesmysl to je,“ dodává Kerem.

Vláda chce zajistit roušky pro všechny

Vláda proti koronaviru bojuje také distribucí roušek. „Máme dostatečnou zásobu roušek pro všechny a plány na jejich výrobu, aby je mohl dostávat každý, než pandemie skončí. Je to naše povinnost jako státu,“ uvedl v projevu na začátku týdne prezident Recep Tayyip Erdogan. O masky může zažádat každý mezi 20 a 65 lety. Pro zbylé platí povinná domácí karanténa.

Canan Kaftancıoglu z opoziční Republikánské lidové strany to na Twitteru zpochybnila. Nevěří, že masky do 25 milionů domácností budou schopni roznést zaměstnanci pošty. Těch je totiž jen něco mezi 13 a 14 tisíci.

O slabinách plánu vypovídají i změny v distribuci. Minulý týden se totiž mělo jednat o pět roušek na týden, o desetidenním limitu rozhodla vláda až v pátek. Někteří lidé navíc roušky nedostali, přestože žádali už tehdy, když projekt odstartoval, těm šťastnějším přišly během několika dní.

V koronavirem nejpostiženějším Istanbulu pak roušky nově začnou distribuovat lékárny. K dostání jsou už nyní po kusech také při vstupu do městské hromadné dopravy nebo do některých obchodů.



Roušky vláda stáhla z prodeje poté, co se objevil první nakažený, v lékárnách jejich prodej umožnila pouze na lékařský předpis a firmám nařídila distribuci jen pro ministerstvo zdravotnictví. Tím zajistila jejich dostatek a zabránila zdražování. Od pondělka se pak masky už nesmí prodávat - distribuovány musí být zdarma.

Turecko distribuuje materiál i do Izraele

Vláda poslala dezinfekce, ochranné obleky a roušky některým evropským zemím, například Španělsku, Itálii, Británii. Tam ve čtvrtek přistálo letadlo společně s dopisem prezidenta Erdogana, ve kterém britskému premiérovi Borisi Johnsonovi přeje brzké uzdravení z nemoci covid-19.



Některé zásilky podle agentury Bloomberg zamíří také do Izraele, se kterým Turecko přerušilo diplomatické styky v roce 2010 a 2016. Na předpovědi o dalším vývoji vztahů mezi oběma zeměmi je podle agentury ještě příliš brzy.

Turecké letadlo s ochrannými pomůckami přistálo v Británii (10. dubna 2020):

V Turecku se v pátek zvýšila bilance obětí koronaviru na 1 006. Nakažených registrují úřady 47 079 tisíc, od čtvrtka přibylo 4 747 nových případů, informoval ministr zdravotnictví Fahrettin Koca. Uzdravilo se téměř dva a půl tisíce lidí.



Celkem bylo v Turecku zatím testováno přes 300 tisíc lidí. Na jednotkách intenzivní péče je na 1 700 pacientů ve vážném stavu. WHO ve čtvrtek uvedla, že je znepokojená prudkým nárůstem případů nemoci v zemi.



Ministr zdravotnictví Koca ujistil, že nemocnice jsou obsazené ze 63 procent a Turecko má proti evropským státům mladší populaci a silnou zdravotnickou infrastrukturu, píše Bloomberg.