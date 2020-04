Covid-19 je desetkrát smrtelnější než prasečí chřipka, upozorňuje WHO

20:07 , aktualizováno 20:07

Onemocnění covid-19 způsobené koronavirem je desetkrát smrtelnější než takzvaná prasečí chřipka, která se koncem března 2009 objevila v Mexiku. Podle agentury AFP to uvedla Světová zdravotnická organizace (WHO) a vyzvala země, aby zpomalily uvolňování přísných opatření. Šíření koronaviru bude možné zastavit pouze účinnou a bezpečnou vakcínou, dodává WHO.