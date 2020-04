Příznakem nákazy koronavirem mohou být i záchvaty a zmatenost, tvrdí vědci

Někteří pacienti nakažení koronavirem vykazují také neurologické potíže včetně zmatenosti, záchvatů či mrtvice. S poukazem na vyjádření lékařů po celém světě to tvrdí list The New York Times (NYT). Už dříve vědci zaznamenali neobvyklé symptomy v podobě ztráty čichu a chuti či srdečních potíží. V americkém New Orleans pak potvrzují, že nákaza více hrozí obézním lidem.