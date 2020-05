Lamy by mohly být zbraní proti covid-19. V krvi mají účinné protilátky

21:18 , aktualizováno 21:18

Řešení problému s koronavirem nám možná celou dobu civí do tváře a líně přežvykuje mrkev. Jak se zdá, vše, co potřebujeme, jsou lamy, napsal zpravodajský server The Guardian. Studie, kterou minulý týden zveřejnil list Cell, zjistila, že by protilátky v lamí krvi mohly poskytovat ochranu proti koronaviru.