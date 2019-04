Máte větší pozemek a nechce se vám sekat tráva? Pořiďte si lamu

Zajímavosti a fakta o lamách Na rozdíl od ovcí a koz lamy téměř neničí půdní pokryv díky jejich mozolnatým kopýtkům.

Lamy se dožívají 15 až 20 let.

Mají velmi kvalitní vlnu, která by se měla stříhat jedenkrát za rok nejlépe na délku 3 cm.

Produkce vlny u lamy krotké činí 2 kg ročně, u lamy alpaky pak 2 až 3 kg.

Kontrola paznehtů by se měla provádět minimálně jedenkrát ročně.

Lama má přední zuby pouze na dolní čelisti.

Lamy vydrží delší dobu bez vody. Nicméně, nedoporučuje se cíleně omezovat přísun vody.

U lam se může projevit agresivita často způsobená dřívějším špatným zacházením či nesprávnou výchovou, a to zejména u samců. Zde se pak doporučuje provést kastraci.