Hadi, krysy, jezevci. Koronavirus se na lidi přenesl z prodávaných zvířat

„Původ nového koronaviru je divoká zvěř, která se nelegálně prodávala na wu-chanské tržnici s mořskými produkty,“ řekl novinářům ředitel čínského centra pro zadržování šíření nemocí a prevenci Kao Fu.



Čínské tržnice s často upytlačenými divokými zvířaty jsou považovány za líhniště nemocí a inkubátor řady virů, které tu mutují a následně se mohou přenést na člověka.

Počet lidí infikovaných virem, který způsobuje plicní onemocnění, dosáhl v zemi 544.

Čína přijala řadu opatření proti šíření nákazy, včetně omezení cestování do jedenáctimilionového Wu-chanu. Obyvatelé nemají do města jezdit a ani ho opouštět. Přerušena byla městská veřejná doprava, řada aerolinek pozastavila lety do oblasti.

Předběžná zjištění ukazovala na to, že lidé se tímto virem nakazili od hadů. Vládní poradce pro zdravotnictví Čung Nan-šan za možné zdroje nákazy označil také jezevce a krysy.

Na nebezpečí šíření nemocí v důsledku obchodu s divoce žijící zvěří dlouhodobě upozorňovali čínští zdravotničtí pracovníci a stejně tak ochránci životního prostředí, kterým vadí dopady tohoto obchodu na biodiverzitu.

„Osud zvířat je jednou součástí, daleko skrytější je společné uskladňování všech těchto druhů dohromady na velmi malém prostoru, kde jsou výkaly a moč smíchané dohromady,“ řekl Christian Walzer, ředitel americké Společnosti pro ochranu divokých zvířat.

„Další věc, kterou musíte vzít v úvahu, je to, že tato zvířata jsou v klecích pod velkým stresem, takže jejich imunitní systém velmi rychle začne selhávat,“ uvedl Walzer. „Je to perfektní systém. Nejde to udělat lépe, i kdybyste se o to snažili,“ dodal s tím, že takovéto podmínky jsou ideální pro vznik nových virů.

Čínské tržnice byly označovány za zdroj dalších infekčních chorob, které se v minulosti šířily jihovýchodní Asií. Jednou z nich bylo onemocnění SARS (z anglického Severe Acute Respiratory Syndrome, česky těžký akutní respirační syndrom), které si v letech 2002 až 2003 vyžádalo v několika zemích přes 700 obětí.