Do Číny raději s rouškou. Úřady se obávají zavlečení koronaviru do Česka

16:31 , aktualizováno 16:31

Při cestě do čínského města Wu-chan radí české ministerstvo zahraničí kvůli šíření nového koronaviru preventivně používat ústní roušky a vyvarovat se míst s velkou hustotou lidí. Ministerstvo to uvedlo na svém webu. Obává se, že by se kvůli nadcházejícím svátkům v Číně mohl virus dostat do dalších zemí včetně Česka.