Smrtící virus drtí čínské burzy, akcie firem z ohniska nákazy padají

Nový typ koronaviru, který má v provincii Chu-pej již 17 obětí, se podepsal i na čtvrtečním obchodování na čínských burzách. Tamní investoři se ve velkém zbavovali akcií firem s vazbami na hlavní město provincie Wu-chan, z něhož se virus zřejmě šíří.

Podle agentury Bloomberg takto poklesla zejména cena akcií maloobchodních či dopravních společností. Ztráty však zaznamenaly i firmy, které mají ve městě Wu-chan své sídlo.

Výprodeje akcií se projevily i na hlavních čínských burzovních indexech. Index CSI300, který zahrnuje největší firmy registrované na burzách v Šanghaji a Šen-čenu, uzavřel čtvrteční obchodování poklesem o 3,1 procenta na 4003,90 bodu.

Hlavní index šanghajské burzy Shanghai Composite ztratil 2,8 procenta na 2 976,53 bodu. Podle serveru stanice CNN jde o nejprudší jednodenní propad od loňského května, kdy americký prezident Donald Trump vyhrožoval Číně novými dovozními cly. Index burzy v Šen-čenu se ve čtvrtek propadl o 3,5 procenta.

Kromě čínských zaznamenaly ztráty i další asijské burzy. Japonský index Nikkei 225 klesl přibližně o procento, hongkongský Hang Seng odepsal zhruba 1,5 procenta.

Vyděšení investoři

Nákaza novým koronavirem, který způsobuje plicní onemocnění, se rychle šíří. Zasáhla už nejméně 14 čínských provincií a také do zvláštních správních oblastí Hongkong a Macao. Mimo Čínu už byly první případy zaznamenány v Thajsku, USA, Japonsku, Jižní Koreji a na Tchaj-wanu, podezřelý případ hlásí Mexiko. Čína i další země světa už přijaly preventivní opatření.

Ve městě Wu-chan, které je považováno za epicentrum nákazy, se úřady rozhodly přerušit veřejnou dopravu. Pozastavily rovněž letecké linky z města. Tak zásadní opatření však vyděsila investory, kteří začali přesouvat peníze z akcií do dluhopisů, považovaných za bezpečnější investici.

Ekonom Larry Hu ze společnosti Macquarie Capital podle agentury Reuters uvedl, že akciovému trhu dominují obavy z nového koronaviru, který vyvolal vzpomínky na epidemii SARS z let 2002 a 2003. „Nedokážeme odpovědět na to, jak vážné to bude a kdy to skončí,“ upozornil. „To nejhorší teprve přijde,“ dodal. Dopady nového koronaviru na čínskou ekonomiku by však podle něj měly být zvládnutelné a krátkodobé.