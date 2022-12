Macron ohlásil „malou revoluci“. Mladí mají od Nového roku kondomy zdarma

Loni v září francouzská vláda ohlásila zavedení antikoncepce zdarma pro ženy do 25 let. Původní projekt od roku 2013 garantoval pilulky zdarma jen pro nezletilé od 15 do 18 let. Od letošního ledna se rozšířil i na dospělé mladé ženy.

Bezplatnost je „nezbytná“, ale musí ji provázet zvyšování povědomí veřejnosti o sexuálním zdraví, uvedla tehdy Národní rada porodních asistentek. Vzdělávání se podle ní musí v tomto ohledu dostat i mužům.