Antikoncepce zdarma? Někde běžně, v Česku pojišťovny nepřispívají téměř nic

„S potěšením oznamuji zahájení programu bezplatné antikoncepce pro ženy ve věku 17 – 25 let. Zdraví žen je pro mě i pro tuto vládu nejvyšší prioritou,“ uvedl irský ministr zdravotnictví Stephen Donnelly. Na bezplatnou antikoncepci půjde devět milionů eur.

Věkovou hranici bezplatné antikoncepce pro ženy do 25 let má kromě Irska také Francie. Do 19 let poskytuje antikoncepční prostředky Německo, Nizozemsko, Belgie, Velká Británie, Norsko a Portugalsko. Velká Británie pak dokonce proplácí antikoncepci ženám z nízkopříjmových skupin.

Právě z Británie má zkušenost také gynekoložka Táňa Glosová z Polikliniky I. P. Pavlova, která v zemi působila v roce 2007. Jak popisuje, bezplatné byly jen některé přípravky od různých druhů antikoncepce.

„V Británii bylo spoustu nechtěných gravidit u mladých dívek, a často i v pokročilých stádiích. Vůbec to nebyly jen ženy ze sociálně slabých vrstev. Tudíž jsem to tam viděla jako přínosné. Totéž v Čechách není potřeba,“ říká Glosová.

Dvě až čtyři stovky za měsíc

Opatření například ve Francii skutečně prokazatelně snížilo míru potratů u mladých žen. Od roku 2013 dosud vedlo ke snížení dobrovolných ukončení těhotenství z 9,5 potratů na tisíc těhotenství v roce 2012 na šest potratů v současnosti. V Česku se počet potratů snižuje podle Českého statistického úřadu dlouhodobě.

Glosová u nás zároveň nezaznamenala, že by antikoncepce byla kvůli ceně nedostupná. „Navíc je od ní mezi mladými lidmi odklon, protože jsou informovaní o nežádoucích účincích a bojí se zejména trombóz. Nějaká skupina, které by to mohlo pomoci, se určitě najde, ale nevidím to jako problém, který by bylo třeba řešit,“ dodává.

Levnější antikoncepce se podle ní pohybují zhruba kolem šesti až sedmi stovek na tři měsíce. Ty dražší jsou pak v řádech dvanácti set na tři měsíce, tudíž zhruba dvě až čtyři stovky na měsíc.

Ženy znají rizika

Užívání hormonů Podle výzkumu společnosti Richter Gedeon nejvíce hormonální antikoncepci užívají ženy v Nizozemí, a to až 70,9 procenta žen. Na druhém místě jsou ženy z Norska, kde hormonální antikoncepci loni užívalo 66,4 procenta žen, třetí v pořadí jsou Belgičanky s 62,7 procenty. Oproti tomu na Slovensku hormonální antikoncepci bralo 10,3 procent žen. V Česku se jedná o 29 procent žen.

„Je to projev solidarity k ženám, které chtějí studovat ať už vysoké školy, nebo školu života, kde mateřství není na pořadu dne. Já bych to v pomyslném lidovém referendu klidně odhlasovala. Mám ráda svobodu volby,“ uvedla gynekoložka Helena Máslová.

Dodává však, že by si každá žena měla být vědoma rizik: „Včetně rizika budoucí neplodnosti při užívání syntetických hormonů a měla by být obeznámena s vlivem na životní prostředí. Mělo by jít o vědomou volbu,“ dodala.

Že by antikoncepce měla být dostupná ve všech ohledech, i v tom ekonomickém, uvádí gynekoložka Denisa Marcišová. Jak upozornila, mladé ženy často nemají peníze nebo informace. „Ve Švédsku je antikoncepce plně hrazena do věku 21 let, v regionu, ve kterém já pracuji, až do 26 let. Také existuje speciální ambulance pro mladé, kde pracují porodní asistentky, lékaři a psychologové,“ popsala.

„Co se týče dostupnosti antikoncepce ve vyšším věku, je zahrnuta v takzvané Ochraně vysokých nákladů. Existuje strop (v roce 2022 to bylo zhruba 240 eur), pak už léky včetně antikoncepce hradí stát,“ přiblížila

Předseda České gynekologické a porodnické společnosti ČLS JEP Vladimír Dvořák souhlasí, že ženy, které hormonální antikoncepci užívat nechtějí, to nedělají proto, že by na ni neměly, ale spíše proto, že se obávají jakýchkoli hormonů. „Hrazení kontracepce v dané věkové skupině by celkem k ničemu nepřispělo, kromě toho, že by daná skupina měla více peněz, což medicínsky smysl nedává,“ řekl.

Zájem kontinuálně klesá

Podle výzkumu Současná česká rodina, na kterém se podílela Masarykova univerzita a Univerzita Karlova, se antikoncepce nejrychleji šířila v 90. letech a po roce 2000. To se pozitivně odrazilo v hlubokém poklesu intenzity potratovosti. Užívání hormonální antikoncepce dosáhlo svého vrcholu v roce 2007, kdy hormonální antikoncepci užívalo téměř 50 procent žen v reprodukčním věku.

Velký nárůst počtu uživatelek na přelomu století se spojuje s nárůstem dostupnosti antikoncepce a zapomínání na kontraindikace.

„Hormonální antikoncepci užívaly ženy s rodinnou anamnézou trombózy v nízkém věku a u nich se pak objevily trombózy, ženy s migrénami a u nich se objevily cévní mozkové příhody, kuřačky s následným infarktem myokardu. Byla opomenuta pravidla volby. Tyto komplikace byly široce medializovány a ženy si z nich odnesly přehnané obavy,“ uvedl gynekolog Tomáš Fait.

Od té doby podíl žen užívající hormonální antikoncepci neustále klesá. V současné době se jedná zhruba o 24 procent (podle některých výzkumů o 29 procent).

V Česku nejvýš pět set korun

V Česku je nyní příspěvek na antikoncepci spíše výjimkou. Například Česká průmyslová zdravotní pojišťovna žádný příspěvek v programech nemá. Oproti tomu zdravotní pojišťovna Ministerstva vnitra ČR v rámci Programu rozšířené péče o zdraví pojištěnců zvýšila příspěvek na hormonální antikoncepci na 500 korun. Tyto příspěvky jsou rozděleny na hormonální antikoncepci a nitroděložní tělíska.

U Vojenské zdravotní pojišťovny (VOZP) jsou podle mluvčího Jana Matese jedinou výjimkou příspěvky pro dárkyně krve a kostní dřeně, které finanční benefit mohou mimo jiné čerpat také na nákup hormonální antikoncepce. Dodal, že některé přípravky užívané také jako antikoncepce se u některých vzácných genetických onemocněních využívají jako léčivo, avšak pak nelze hovořit o antikoncepci jakožto prevenci nechtěného početí.

Redakce oslovila také ministra zdravotnictví Vlastimila Válka, ten se však do zveřejnění článku k tématu nevyjádřil.