Kondomy i pilulka po zdarma. Francie podporuje sexuální bezpečí mladých

Kondomy pro lidi od 18 do 25 let jsou ve francouzských lékárnách k dostání zdarma od 1. ledna. Už v prosinci to oznámil prezident Emmanuel Macron a dodal, že to považuje za „malou revoluci v prevenci“.

Už rok jsou také ve Francii zdarma k dostání pilulky proti početí pro ženy mladší 25 let. Podle pondělního tweetu vládního mluvčího Oliviera Verana je nouzová antikoncepce od 1. ledna zdarma dostupná všem ženám bez lékařského předpisu, upozornil server CNN.

Nejnovější opatření přicházejí v době, kdy zdravotnické úřady odhadují, že míra pohlavně přenosných chorob ve Francii vzrostla v letech 2020 a 2021 asi o 30 procent, uvedla agentura Reuters.

Jako prevence proti šíření viru HIV a dalších sexuálně přenosných nemocí jsou ve Francii už čtyři roky kondomy na lékařský předpis hrazeny z pojištění. O této možnosti ale podle průzkumu zveřejněného Elysejským palácem ví jen asi pětina nezletilých a 29 procent lidí od 18 do 24 let.

Diagnózu AIDS si ve Francii ročně vyslechne zhruba 5 000 pacientů a toto číslo je v posledních letech stabilní, píše AFP. Prudce ovšem stoupají počty případů nákazy chlamydiemi a kapavkou, zejména u mladých mužů. Mezi lety 2017 a 2019 to byl nárůst o 45 procent, uvádí data prezidentského paláce.