V Pardubickém kraji výrazně přibylo pohlavních chorob, nejvíc mezi mladými

Velký počet nakažených přibyl v loňském roce, společnost Nemocnice Pardubického kraje proto chystá osvětovou kampaň pro školy, uvedla v tiskové zprávě.

Nárůst počtu nakažených Kapavka

2002 – 17 případů

2022 – 79 případů

Pozn.: oproti loňsku případy onemocnění kapavkou vzrostly o 92 procent Syfilis

Meziroční nárůst o 133 procent.

„Oproti roku 2021 kapavka v roce 2022 narostla o 92 procent, syfilis o 133 procent,“ uvedl primář kožního oddělení Pardubické nemocnice David Stuchlík.

Podle něj jsou čísla meziročního srovnání alarmující. Míní, že do statistik se zřejmě promítly i dopady pandemie koronaviru a dojem části laické veřejnosti, že kapavka a syfilis jsou choroby, které jsou z minulého století, a v dnešní době se jimi už nelze nakazit.

Podle Stuchlíka bylo v roce 2002 v Pardubickém kraji nahlášeno 17 případů kapavky, v roce 2022 už jich bylo 79.

Závažné je zejména onemocnění syfilidou, kdy hrozí i postižení vnitřních orgánů. Kapavka může postihovat močopohlavní ústrojí, u mužů jde například o zánět prostaty, u žen je pak rizikem i to, že nebudou moci otěhotnět. Lékaři se také stále více setkávají s narůstající rezistencí na antibiotika, kdy místo tablet je možné použít injekční formu účinnějších antibiotik.

„Největší nárůst pohlavních nemocí zaznamenáváme u mladých lidí v kategorii od 15 do 30 let. Ti mají často pocit, že pohlavní nemoci v České republice prakticky vymizely, a vůbec si nepřipouštějí, že by se jimi mohli nakazit. Zároveň chybí osvěta, a to jak ve školách, tak třeba i na sociálních sítích, které mladí lidé hojně využívají jako informační zdroj,“ uvedla lékařka kožního oddělení Zdenka Durďáková.

Hodně častý je podle ní i mýtus, že pohlavní choroby se vyskytují především u lidí žijících spíše na okraji společnosti.

Symbolicky na svátek svatého Valentýna proto začne v posluchárně Pardubické nemocnice projekt, který má za cíl vzdělávat studenty středních škol v této problematice, aby věděli, jak se proti pohlavním nemocem co nejúčinněji chránit. Podobný projekt nemocnice chystá pro žáky základních škol.