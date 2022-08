Izraelci se sbližují s Turky. Ti po letech pošlou velvyslance do Tel Avivu

Izrael a Turecko plně obnovují vzájemné diplomatické vztahy. Oznámila to kancelář úřadujícího izraelského premiéra Jaira Lapida. Ankara pak potvrdila, že jmenuje nového velvyslance v Izraeli. Vztahy mezi oběma zeměmi ochladly poté, co izraelští vojáci zabili desítky Palestinců protestujících proti přesunu americké ambasády do Jeruzaléma.