Izrael plánuje návrat k životu. Některá místa zpřístupní pouze očkovaným

Zatímco maloobchody, nákupní centra, trhy, muzea a knihovny se otevřou všem Izraelcům, vstup do posiloven, bazénů, hotelů a na sportovní a kulturní akce bude umožněn pouze očkovaným nebo lidem, kteří nemoc covid-19 již prodělali.

Výraznému rozvolnění protikoronavirových opatření podle listu The Times of Israel dali v pondělí zelenou izraelští ministři.



Na jednání takzvaného koronavirového kabinetu bylo rovněž schváleno otevření synagog o nadcházejícím židovském svátku Purim. Od pátku se otevřou synagogy a další svatostánky. Uvnitř bude účast omezena na deset lidí, venku na dvacet. Zároveň budou během svátku Purim zakázány velké oslavy; slavnostní rodinné večeře se mají konat jen v nejužším rodinném kruhu.



Rozhodnutí o návratu studentů do škol v lokalitách s nízkým výskytem nákazy bylo odloženo. Prezenční výuka bude podle The Times of Israel od neděle obnovena v takzvaných „žlutých“ a „zelených“ okrscích pro žáky páté, šesté, jedenácté a dvanácté třídy. O návratu dalších ročníků do škol se bude rozhodovat později tento týden.

Rozhodnutí izraelských úřadů přichází v době, kdy se díky očkování snižuje přenos koronaviru zejména u rizikových skupin.

Rozvolnění plánované na 21. února bylo jistým kompromisem mezi představiteli zdravotnictví, kteří chtěli uvolnění odložit na příští týden, a stranou Modrá a bílá, která chtěla opatření zmírnit již tento týden.

Koordinátor protiepidemických opatření Nachman Aš uvedl, že každý, kdo se pokusí neoprávněně dostat na místa s omezeným přístupem, bude tvrdě potrestán. Doplnil, že bude spuštěna aplikace a certifikáty s čárovými kódy, jimiž se Izraelci budou moci prokázat, pokud byli očkováni proti covidu-19 nebo nákazu prodělali.

Téměř čtyři miliony z více než devíti milionů Izraelců nyní obdrželo nejméně první dávku očkování proti covidu-19, přičemž více než čtvrtina populace už dostala obě dávky. Mezi Izraelci mladšími 50 let, včetně pedagogických pracovníků, je ale podle The Times of Israel patrná zdráhavost vůči očkování.

Kritika nenaočkovaných učitelů

Před pondělním jednáním ministr zdravotnictví Juli Edelstein ostře zkritizoval pedagogy, kteří se zatím nenechali očkovat. Na Twitteru uvedl, že učitelé, kteří se nenechají očkovat, nemyslí na blaho studentů a selhávají ve svém povolání.

Doplnil, že vláda chce prosadit zákon, který by nařizoval všem pracovníkům, kteří jsou v častém kontaktu s veřejností, aby se nechali očkovat nebo byli každé dva dny testováni.

Od začátku pandemie se podle údajů ministerstva zdravotnictví v Izraeli prokázalo více než 729 000 případů koronaviru. Aktivních případů nákazy je nyní v zemi bezmála 54 000, přičemž 979 lidí je ve vážném stavu a 307 vyžaduje plicní ventilaci. Po nákaze koronavirem dosud v Izraeli zemřelo 5 406 lidí, z toho 32 v neděli. Testů bylo v neděli provedeno 47 399, poměř pozitivních nálezů přitom činil 7,6 procenta.