Věk hospitalizovaných v Izraeli se snižuje, většinu tvoří lidé pod 60 let

21:47

V Izraeli přibývá hospitalizovaných lidí s nemocí covid-19, kteří jsou mladší 60 let. Změna v trendu patrně souvisí s vysokým podílem očkovaných lidí ve starší věkové skupině. Poprvé se tento trend projevil již 4. února. Informoval o tom zpravodajský web The Times of Israel.