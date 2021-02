Izrael má „zázračný“ lék na covid. Může změnit osud lidstva, říká Netanjahu

Lék úspěšně prošel první zkušební fází a podle výsledků pomohl u pacientů s covidem-19 zrychlit zotavení, uvádí telavivská nemocnice Ichilov.



Látka EXO-CD24 byla podle profesora Arbera podána 30 pacientům, jejichž stav byl mírný nebo horší. Všichni se uzdravili, 29 z nich dokonce v průběhu tří až pěti dnů, napsal list The Times of Israel.

Přípravek, který je nutné inhalovat, bojuje proti potenciálně smrtelné nadměrné imunitní reakci na koronavirovou infekci. Podle Arbera je látku nutné inhalovat jednou denně po dobu pěti dnů. EXO-CD24 podle něj funguje bez vedlejších účinků.

Arber v úterý oznámil, že první fáze zkušebního testování je ukončená. Ministerstvo zdravotnictví proto požádal o zahájení druhé fáze, která by měla poskytnout spolehlivější údaje o účinnosti léku.



Výsledky si prozatím pochvaloval také ředitel nemocnice. „Výsledky první fáze jsou vynikající a dávají nám veškerou důvěru v metodu, kterou pan Arber zkoumá ve své laboratoři po mnoho let,“ uvedl ředitel nemocnice Ichilov Gabriel Barbaš a poukázal tak na dlouholeté zkušenosti lékaře.

Pokročilé testování podpořil také předseda izraelské vlády Benjamin Netanjahu, podle něhož by mohl „zázračný“ lék poskytnout naději chudým zemím, které dosud nemají přístup k jiným vakcínám. Po pondělní schůzce s Arberem řekl, že má lék celosvětový význam. „Přeji vám úspěch. Pokud něco potřebujete, my vám pomůžeme. Tato maličkost by mohla změnit osud lidstva,“ řekl podle The Times of Israel Netanjahu.

Netanjahu již jednal s řeckým premiérem Kyriakem Mitsotakisem, který v rámci bilaterální spolupráce nabídl testování léku také v přední řecké nemocnici. „Předseda vlády Mitsotakis se dobrovolně přihlásil k účasti Řecka, jejich přední nemocnice, na klinických studiích.“



Řecko a Izrael při pandemii spolupracují i v oblasti cestování. V pondělí země podepsaly dohodu, jež má zmírnit řecká cestovní omezení vůči Izraelcům, kteří doloží potvrzení, že byli očkováni proti covidu-19. Atény doufají, že rozhodnutí pomůže oživit řecký cestovní ruch, který v důsledku pandemie utrpěl velkou ránu.