Izrael znovu v celostátní karanténě. Policisté ji museli vynucovat zbraněmi

Karanténa začala platit od pátku a měla by trvat tři týdny až do 11. října. Začala krátce před oslavou židovského Nového roku. Na nyní pořádek dohlíží 7 000 vojáků a policistů. Za porušení pravidel čeká jednotlivce pokuta 500 šekelů (3 300 Kč), podniky platí desetinásobek.

Podle listu Times of Israel převážně prázdné ulice dokládají, že většina lidí dodržuje karanténní omezení. Policie nicméně udělila během soboty celkově 342 pokut za jejich porušení.

Jeden z nejdramatičtějších případů nedodržování vládních opatření proti šíření koronaviru se stal jíž v pátek. Děvetačtyřicetiletý obyvatel Jeruzaléma se pokusil prorazit policejní zátaras před ultraortodoxní osadou Modiin Illit na západním břehu Jordánu.

Policisté na řidiče vytáhli zbraně. Muž se jim pokusil ujet, policisté rozbili okno jeho auta a vytáhli jej ven.

Původně vláda rozhodla, že se občané nebudou moci s výjimkou nezbytných pochůzek vzdalovat od domova na více než půl kilometru, tento tento okruh později rozšířila na kilometr. Za jarní uzávěry platilo nevzdalovat se od domova více než 100 metrů.



Odpůrci současných omezení v sobotu využili „díry“ v pravidlech pro karanténu, která umožňuje demonstrantům cestovat kilometr od jejich domova. Asi 200 lidí protestovalo proti vládě premiéra Benjamina Netanjahua na pláži Tel Avivu.



Podle listu Times of Israel demonstranti nedodržovali sociální distanc ani neměli roušky. Některé aktivistické skupiny jako Černá vlajka, které proti premiérovi dlouhodobě vystupují, jednání protestujících odsoudily jako sociálně nezodpovědné.

Policie rozehnala několik nepovolených akcí, které porušovaly vládní pravidla, jako bylo například shromáždění ortodoxních věřících v synagogách nebo svatba, jejíž účastníci pořádali ohňostroj.



Frustrovaní obyvatelé

Nová celostátní karanténa byla přijata s řadou různých výjimek, které podle expertů jen matou veřejnost a přispívají k frustraci obyvatel nad způsobem, jakým země zvládá epidemii.

„Je to hloupé a skandální,“ říká o zavedení karantény šestasedmdesátiletý Michal Colp. „Vláda by měla zavřít města, kde je vysoká úroveň infekce, ne zničit celou ekonomiku,“ rozčiluje se podle listu The Hareez majitel hračkářství a papírnictví v Tel Avivu.



Obavy, že druhé „zavření“ státu položí jejich již první, březnovou karanténou ohrožené firmy, má spousta Izraelců. Majitelé restaurací se zúčastnili protestní výzvy a na sociální sítě zaznamenali, jak rozbíjejí talíře. Vadí jim, že vláda neumožnila restauracím být otevřené v režimu „take away“, tedy když si zákazník bere jídlo s sebou, píše deník Jerusalem Post.

Podle některých ale nelze všechnu vinu svádět jen na vládu. „Američané, Francouzi, všichni imigranti od začátku nosili roušky, poslouchali a následovali pravidla. Ale Izraeli nevěřili tomu, co se děje nebo se o to nestarali,“ zkritizoval jeden z Izraelců pro The Hareez své spoluobčany.

Z hlediska denního nárůstu počtu případů koronaviru na počet obyvatel patří Izrael mezi nejvíce zasažené země světa. V posledním týdnu denní přírůstek byl překračoval 5 000 nových případů. Celkem má Izrael momentálně 49 927 aktivních případů, celkem se od počátku epidemie v zemi koronavirem nakazilo 183 602 lidí. Na nemoc covid-19 zemřelo 1 226 lidí.