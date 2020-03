Žádné podávání rukou ani líbání mezuzu. Izrael je v době koronavirové

, aktualizováno

„Byla jste v posledních dvou týdnech v Itálii, Číně nebo v Jižní Koreji?“ ptá se mne po příletu na Ben Gurionovo letiště úředník poté, co se podívá do mého pasu. První otázkou dosud bývalo: „Proč jedete do Izraele?“ Ale teď je doba koronavirová. A pokud jde o opatření proti nákaze, Izrael je před ostatními státy zatím vždy o krok napřed.