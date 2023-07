GLOSA: Macron mezi domorodci, (ne)chtěný pan Green Deal a načapaný komunista

Nizozemsko připravilo svět o jednu z posledních jistot, když premiér Mark Rutte počátkem července shodil svou vlastní vládu a oznámil, že po listopadových volbách odejde z politiky. Je to opravdu konec jedné éry, vždyť teflonový Mark, skromný starý mládenec (56), byl v úřadu od roku 2010. Možná to celé udělal jen proto, aby mohl zase používat starou nokii, svým krokem ale každopádně rozpoutal na nizozemské politické scéně velké přesuny.

Lidová strana pro svobodu a demokracii (VVD) si na konci srpna zvolí jeho nástupce, přičemž zájem už projevila ministryně spravedlnosti s tureckými kořeny Dilan Yeşilgöz-Zegeriusová. Nového lídra bude mít i liberální a nyní druhá nejsilnější strana D66, neboť ministryně financí Sigrid Kaagová už měla dost útoků na svou osobu, které ovlivňovaly její děti (krajní pravice ji nazývala čarodějnicí). Balí to i šéf třetí ze čtyř koaličních stran, předseda konzervativní CDA a ministr zahraničí Wopke Hoekstra. Největší bomba ale může explodovat na levici.

Sociální demokraté (PvdA), kteří byli posledních deset let na odpis, se rozhodli jít do voleb spolu se zelenými (GL) a ejhle – najednou jsou favority. Šanci zavětřil místopředseda Evropské komise Frans Timmermans, ve východních částech EU populární jakožto hlavní prosazovatel Green Dealu a podporovatel uprchlických kvót. Uskupení obou stran by do voleb rád vedl. V Komisi je už od roku 2014 (předtím byl nizozemským ministrem zahraničí) a nyní se mu otevírá možnost další dlouhé štace. Nizozemští premiéři totiž mají v posledních desetiletích velkou trvanlivost – za čtyřicet let byli čtyři (Lubbers, Kok, Balkenende, Rutte), a to navzdory pestré paletě stran vycházející z vysoce proporčního volebního systému.

„Premiér Timmermans je to, co Nizozemsko teď potřebuje,“ domnívá se europoslanec PvdA Mohammed Chahim. Vyjádřil se i italský populista Matteo Salvini, jen v trochu jiném tónu. „Nám se po něm stýskat nebude. Tenhle pán napáchal hodně škod, doufáme, že nizozemští voliči se k němu zachovají, jak si zaslouží,“ uvedl.

Francouzský prezident Emmanuel Macron se tento týden po sérii násilných nepokojů a protestů proti důchodové reformě rozhodl odletět nejdál, co to šlo. Vyrazil do Pacifiku, kde si postupně naplánoval zastávky na Nové Kaledonii, Vanuatu a Papui-Nové Guineji. Jeho cílem bylo v regionu, do něhož čím dál více proniká Čína, prezentovat „francouzskou alternativu“. Na Kaledonii, jež je francouzským zámořským územím, které v posledních pěti letech třikrát hlasovalo o nezávislosti, si vyslechl hlasy obou znesvářených táborů, ale podle fotografií ho nejvíce zaujali tančící polonazí domorodci.

Ve Francii se mezitím po vládní rošádě zabydlují ve svých funkcích noví ministři a Marléne Shiappaová, která skončila jakožto státní tajemnice pro sociální ekonomiku, naopak přemýšlí, co dál. „Jak říkal Saint-Exupéry, nikdo nemůže předpovídat budoucnost,“ pravila neurčitě čtyřicetiletá samozvaná „sapiosexuálka“, jež na jaře pobouřila premiérku pózováním pro Playboy. Nechceme radit, ale s oněmi snímky docela prorazila…

Španělský premiér Pedro Sánchez opět ukázal, že není radno ho podceňovat. Dokonale mu vyšla sázka na předčasné volby konané uprostřed léta a navzdory průzkumům si uchoval šanci zůstat obyvatelem paláce Moncloa. Nyní, pár dní po volbách, se nabízejí dva scénáře. Buď se hlasování bude záhy opakovat, což Španělé zažili už v letech 2016 a 2019, nebo široká koalice regionálních stran udrží u moci Sánchezovy socialisty. Neformální vůdce katalánského uskupení Junts Carles Puidgemont, od roku 2017 v belgickém exilu, se může tiše smát a hřebínkem si přičesávat svou beatlesáckou ofinu.

V Norsku sledovali pozoruhodnou politickou sebevraždu. Předseda Rudé strany Bjørnar Moxnes skončil poté, co na něj prasklo, že v červnu na letišti v Oslu ukradl sluneční brýle značky Hugo Boss. Jednačtyřicetiletý komunista nejprve tvrdil, že to byla nehoda, kamerové záznamy zveřejněné deníkem Verdens Gang ho ale usvědčily. Brýle, ze kterých sundal cenovku, si nejprve položil na vozík na kufry a poté je nenápadně vložil do kapsy (i pero by se tam vešlo).

Když vše vyšlo najevo, odešel na začátku července na nemocenskou. V pondělí, den předtím, než se měl vrátit, se pak přiznal a po jedenácti letech rezignoval. Stranu s osmi poslanci převzala Marie Sneve Martinussenová a Moxnesovi prý jasně řekla, co si o všem myslí. Ten je sám ze sebe zmatený. „Hodně lidí se mě ptalo, jak jsem mohl udělat něco tak stupidního. Sám jsem si tu otázku v posledních týdnech mnohokrát pokládal. Nemám dobré vysvětlení,“ uvedl. Měl radši říct, že vlastnictví je krádež.

Maďarská prezidentka Katalin Nováková přeplavala Balaton. Do vod jezera se ponořila při tradiční každoroční akci v plavkách národních barev a po boku manžela a ochranky. Skoro jako Mao Ce-tung ve Wu-chanu v roce 1966. „Gratulálok mindenkinek, aki átúszta, és köszönet a remek szervezésért!“ blahopřála účastníkům a děkovala organizátorům. Pochvalovala si také, že „přeplavat Balaton je možné pouze tady v Maďarsku“, což je těžké vyvrátit.

Upoutala tak na sebe znovu pozornost poté, co ji minulý týden kritizovali za projev, jež pronesla ve Rwandě na mezinárodní konferenci Women Deliver zaměřené na sexuální a reprodukční práva žen. Tam jakožto známá odpůrkyně potratů vyjádřila přání, aby její dospívající dcera mohla mít klidně deset dětí. „Z této normalizace protiprávních aktérů se mi zvedá žaludek,“ reagovala americká aktivistka Beirne Rooseová-Snyderová.