Playboy se snímky členky francouzské vlády se vyprodal během tří hodin

Francouzská státní tajemnice pro sociální ekonomiku Marlène Schiappaová na titulní straně francouzského vydání časopisu Playboy pózuje v bílých šatech. Politička časopisu poskytla také dvanáctistránkový rozhovor, v němž hovoří o ženských a LGBT právech.

Vydání, které si budou moci zájemci zakoupit až do června, vešlo do prodeje 6. dubna. Za pouhé tři hodiny se prodalo více než 100 000 výtisků, řekl podle francouzského deníku Le Parisien šéfredaktor Jean-Christophe Florentin.

Enormní zájem potvrzuje fakt, že francouzský Playboy obvykle prodá asi 30 000 výtisků za měsíc. Kvůli velkému zájmu tak do trafik tento týden dorazí dalších 60 000 výtisků.

Mnozí vládní činitelé rozhodnutí své kolegyně spojit se s časopisem Playboy kritizovali. Francouzská premiérka Élisabeth Borneová například uvedla, že v „současné atmosféře stávek a hospodářských potíží“ není takový příspěvek ani trochu vhodný.

Ministryně pro sexuální rovnoprávnost Isabelle Romeová pro deník Le Figaro uvedla: „Proč jste si vybrala Playboy? Abyste prosazovala práva žen? Vždyť tento časopis je souhrnem všech sexistických stereotypů. Nacházíme se uprostřed kultury ženských objektů,“ řekla.

„Hájím právo žen dělat si se svým tělem, co chtějí: všude a pořád,“ napsala Schiappaová na Twitteru. „Ve Francii jsou ženy svobodné. Bez ohledu na to, jestli to vadí zpátečníkům a pokrytcům, nebo ne,“ dodala.

Šéfredaktor Jean-Christophe Florentin pro agenturu AFP uvedl, že právě Schiappaová je jediná poslankyně kompatibilní s Playboyem. „Záleží jí na právech žen a pochopila, že Playboy není časopis pro staré machry, ale že může být i prostředkem feminismu,“ dodal.