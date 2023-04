Členka francouzské vlády pózovala pro Playboy, od premiérky to schytala

Schiappaová, státní tajemnice pro sociální ekonomiku, nyní zdobí titulní stranu dubnového vydání Playboye ve Francii. Časopisu poskytla dvanáctistránkový rozhovor, v němž hovoří o ženských právech, ale i o právech LGBT. Následně zapózovala i na sérií fotografií.

Netrvalo však dlouho, a ocitla se na koberečku u starší kolegyně, francouzské premiérky Borneové. Ta uvedla, že v současné atmosféře stávek a hospodářských potíží není příspěvek pro Playboy „vůbec vhodný“.

BFMTV @BFMTV Marlène Schiappa dans Playboy: la majorité embarrassée https://t.co/M1P6sZxh8s oblíbit odpovědět

Sandrine Rousseauová, poslankyně za Zelené, toto vystoupení své kolegyně taktéž poměrně ostře odsoudila, přičemž se odvolávala zejména na sociální kontext. „Kde je úcta k francouzskému lidu? K lidem, kteří budou muset pracovat další dva roky, kteří demonstrují, kteří přicházejí o plat, kteří se kvůli inflaci nezvládají najíst?“

Schiappaová to však vidí jasně. „Hájím právo žen dělat si se svým tělem, co chtějí: všude a pořád,“ napsala na Twitteru. „Ve Francii jsou ženy svobodné. Bez ohledu na to, jestli to vadí zpátečníkům a pokrytcům, nebo ne,“ dodala.

Šéfredaktor Jean-Christophe Florentin pro agenturu AFP uvedl, že právě Schiappaová je jediná poslankyně kompatibilní s Playboyem. „Záleží jí na právech žen a pochopila, že Playboy není časopis pro staré machry, ale že může být i prostředkem feminismu,“ dodal.

Vůdce krajně levicové opoziční strany Nepoddajná Francie Jean-Luc Mélenchon, který v prezidentských volbách v roce 2022 skončil na třetím místě, na Twitteru napsal: „Francie se řítí do záhuby.“ Jako příklad uvedl právě obálku Playboye, a také rozhodnutí prezidenta Emmanuela Macrona poskytnout rozhovor dětskému časopisu Pif Gadget.

Vydání Playboye se Schiappaovou na titulce je k dostání od 8. dubna.