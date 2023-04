GLOSA: Zpívající Macron, přítulný Clinton a Zelení proti klimaaktivistům

Francouzský prezident Emmanuel Macron to teď nemá jednoduché. Ve světě to schytal kvůli výrokům o nezávislosti na USA proneseným po návštěvě Číny a doma ho většina populace nenávidí kvůli podpisu kontroverzně přijaté důchodové reformy (kterou nicméně posvětila Ústavní rada). Nepomohlo mu ani, když se nechal v přilbě vyfotit při návštěvě rekonstruované katedrály Notre-Dame coby zachránce národního dědictví, ani když promluvil k veřejnosti ve smířlivém televizním projevu. Francouzský „Spiderman“ Alain Robert na protest proti schválení reformy vylezl na 150 metrů vysoký mrakodrap na pařížském předměstí La Défense a ve středu Macrona při návštěvě Alsaska přivítali bušením do hrnců.

„Někteří už ho nemůžou ani vystát,“ řekl deníku Le Figaro nejmenovaný poslanec z prezidentovy strany Obnova (Reneissance) a historik Jean Garrigues odsuzuje jeho „obraz republikánského monarchy“ a „bonapartistický styl“. Kdyby se teoreticky opakoval volební souboj s Marine Le Penovou (jako že už nemůže), Macron by ho teď podle průzkumů prohrál. Jediné, co trochu odvedlo pozornost od všeho marasmu, kterému nyní čelí, bylo, když ho po zmíněném projevu zachytili, jak na ulici zpívá s mladými Pařížany pyrenejskou píseň La Refuge, již se naučil od babičky (tím není myšlena jeho žena). Nabízelo se už jen plynule přejít do Non, je ne regrette rien či mečiarovské Neublížil som. Anebo naopak do bezostyšně provokativní Já tak rád trsám, trsám Krále Jelimána z animáku Madagaskar.

Irsko toto jaro zažívá chvíle slávy. Minulý týden na ostrov přiletěl americký prezident Joe Biden, aby si s představiteli z obou stran hranice připomněl 25. výročí podpisu Velkopáteční dohody, která ukončila třicet let násilí mezi severoirskými katolíky a protestanty. Setkal se nejen se svými předky, ale také třeba s irským protějškem Michaelem Higginsem, jenž má pověst nejroztomilejší hlavy státu na světě. Oba osmdesátníci se podle portálu The Journal hodně nasmáli a zasadili strom, značně nepřátelsky se ovšem k šéfovi Bílého domu choval Higginsův pes.

Tento týden pak dorazil do Ulsteru Bill Clinton, jenž stál v čele Spojených států v onom roce 1998. Měl bohatý program, podle fotografií si ovšem nejvíce užil popíjení Guinnessu v hospodě v Derry. Především pak okamžik, kdy se k němu tiskla Rachael Eastwoodová, manželka opodál stojícího lídra severoirské Sociálně demokratické a labouristické strany (SDLP) Columa Eastwooda. Hillary mezitím jinde mluvila o tom, že Trump nemůže vyhrát příští volby a tak podobně.

Britský premiér Rishi Sunak se sláv v Irsku také zúčastnil, především ale řeší problémy na domácí scéně. Čelí parlamentnímu vyšetřování, protože neuvedl v majetkovém přiznání, že jeho manželka má podíl v agentuře, která pomáhá s péčí o děti. Mezitím také kápl na to, proč britská ekonomika zaostává za těmi ostatními. Nevysvětluje to brexitem, ale tím, že Britové neumějí počítat. Nechal proto prověřit, jak se na školách učí matematika. A když už čísla, tak pěkně od podlahy. Šéf labouristů Keir Starmer nedávno odhadl, že 99,9 procenta žen nemá penis. Sunak si to nenechal líbit a minulý týden řekl – na dnešní dobu velice odvážně –, že ho nemá 100 procent žen! Takže třeba ani Clintonová.

Nevíme, jak je to v domácnosti německého kancléře Olafa Scholze, ale jeho žena Britta Ernstová teď asi bude mít více času, neboť skončila ve funkci braniborské ministryně školství. „Funkce přicházejí a odcházejí, láska přetrvává,“ hodnotil Scholz před dvěma lety své manželství. Tak snad jim nyní nepřibude sporů.

Mezitím se prohlubují ty mezi vládními Zelenými a aktivisty ze skupiny Poslední generace (Letzte Generation), jež na příští týden plánuje v Berlíně časově neomezené blokády dopravy. Zelení, kteří akorát oslavili 40 let od prvního proniknutí do Bundestagu a po letech vnitřních sporů mezi takzvanými realos a fundis (a pedofilních skandálů) se už dlouho prezentují jako seriózní státotvorná strana, zuří, protože mladí radikálové poškozují jejich pověst. „Tyto protesty lidi rozčilují, rozdělují společnost a nejsou tedy žádným přínosným příspěvkem pro ochranu klimatu,“ řekl zelený vicekancléř a ministr hospodářství Robert Habeck. Poslankyně strany Irene Mihalicová pak nedávno označila akce Poslední generace za „elitářské a samolibé“. To ale pořád není tak ostré, někdo jiný by třeba řekl debilní.

Je-li řeč o elitářích, na závěr nesmí chybět africké okénko. V Zimbabwe o sobě opět dala vědět rodina Mugabeových. Na nejmladšího syna zesnulého diktátora Chatungu Bellarmina byl vydán zatykač poté, co napadl řidiče ministra vnitra a rozbil okno jeho vozu značky Nissan. To by nebylo až tak pozoruhodné, kdyby o dva měsíce dříve neměl prakticky stejné opletačky se zákonem jeho starší bratr Robert Junior, který během party v Harare při ničení aut a jiných věcí napáchal škody ve výši 12 tisíc dolarů.

To ale pořád není všechno. Loni v říjnu se Robert Junior dostal na titulní strany médií poté, co někdo umístil na internet video jeho rozepře s dívkou jménem Bertha, která se ráno odmítala obléct a opustit jeho dům. Chatunga Bellarmine byl zase před lety zachycen, jak lije drahé šampaňské na hodinky osázené diamanty, aby dokázal, že jsou vodotěsné. A to tentokrát nepíšeme o eskapádách jejich matky Grace...