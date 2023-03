GLOSA: Šťastné Finsko, kanadské vaginy a Le Penová for president

Francie nabídla tento týden fajnšmekrům politologické orgie, když vláda prosadila důchodovou reformu pomocí kontroverzního ústavního článku 49.3, podle něhož je zákon přijat, není-li kabinetu vyslovena nedůvěra. Demonstranti i opozice šílí, ale stejně tak by tomu bylo snad i v případě, že by se věk odchodu do důchodu naopak snižoval. Důvodem protestovat Francouzi nepohrdnou nikdy. Měli by si ale vzpomenout na někdejšího premiéra Michela Rocarda, jehož vláda článek v letech 1988 až 1991 použila celkem 28krát. To byla jízda!

Jisté je nicméně to, že pozice nynější premiérky Élisabeth Borneové i prezidenta Emmanuela Macrona oslabila. Což může mít dalekosáhlé důsledky za čtyři roky v prezidentských volbách.

Macron už kandidovat nemůže, socialisty i gaullisty pomohl svým centristickým hnutím rozložit a jedinými silami, jež jsou nyní v zemi na vzestupu, jsou krajní levice a národní socialisté z Národního sdružení. Marine Le Penová, jež nyní vede poslance strany v Národním shromáždění, sice před loňskými prezidentskými volbami říkala, že v případě neúspěchu už znovu kandidovat nebude, teď jí ale vše hraje do karet. „Všechno směřuje k tomu, že Marine Le Penová bude v roce 2027 zvolena,“ říká Philippe Chevrolet-Moreau, expert na politickou komunikaci ze Sciences Po. Macron, jenž ve středu uklidňoval vášně v televizním rozhovoru, ale aspoň zatím kvůli stávce popelářů a hromadícímu se nepořádku v ulicích získal novou přezdívku – „král odpadků“. A protože je v ní slovo král, určitě se mu líbí.

Za čtyři roky už by mohl v USA vládnout republikánský prezident. Teď ještě rozseknout, kdo by to mohl být. Jiskry už létají. Z dosavadní studené války mezi Donaldem Trumpem, jemuž hrozí zatčení kvůli „držhubnému“ pro pornohvězdu Stormy Daniels, a Ronem DeSantisem, se stal otevřený konflikt plný štípanců a šťouchanců. Floridský guvernér prolomil mlčení a řekl, že „neví, co obnáší uplácení pornohereček výměnou za mlčenlivost“. Trump obratem vyrazil do protiútoku na své sítiTruth social a mimo jiné zpochybnil DeSantisovu sexuální orientaci.

„Ron DeSvatouškovský se pravděpodobně dozví o FALEŠNÝCH OBVINĚNÍCH & A FAKE ZPRÁVÁCH někdy v budoucnu, až bude starší, moudřejší a známější a bude nespravedlivě obviněn nějakou ženou či dokonce nezletilými spolužačkami (nebo dokonce mužem!),“ napsal a připojil fotografii svého soka, na niž je údajně zachycen jako mladý učitel v Georgii v obklopení dívek, z nichž jedna drží v ruce láhev. DeSantis zase reagoval slovy o telenovele a naznačil, že pokud jde o jeho oznámení kandidatury, lidé by měli být na pozoru. Kupujeme zásoby popcornu a těšíme se, kam tohle ještě může gradovat.

Živo je i na sever od USA. V hlavním městě kanadské provincie Saskatchewan Regině spustili novou marketingovou kampaň. Hluboko doprostřed kanadských prérií chtěli turisty nalákat pomocí sloganů, jejichž poselství je založeno na důmyslném rýmu Regina – vagina. Hesla „Ukažte nám svou Reginu“ nebo „Město, jež se rýmuje s zábavou“ okamžitě vzbudila pohoršení. Uvědomělé hlasy rychle upozornily, že ženské tělo je třeba brát smrtelně vážně, a označily kampaň za misogynní a toxicky maskulinní. „Město to sexualizuje,“ upozorňuje Kristen McLeodová, jež na reginské univerzitě učí kreativní psaní a komedii (!). Je to rozhodně poučné. V estonském městě Kunda by se radši neměli pokoušet nikdy o nic.

V Německu se také nenudí. Kromě plánovaného scvrknutí Bundestagu či nové strany Sahry Wagenknechtové (nyní Levice) řeší i milostný život exprezidenta Christiana Wulffa. Ten nemá Reginu ale Bettinu. Táhne ho to k ní tak moc, že se s ní oženil už potřetí. Poprvé se vzali v roce 2008, ovšem v roce 2013, rok poté, co Wulff musel rezignovat kvůli obvinění z korupce, si našla nového partnera. Bývalému premiérovi Dolního Saska ale v podstatě nic nedokázali a v roce 2016 se konala druhá svatba. V roce 2018 následoval další rozvod a další nový partner. A teď jsou oba opět svoji. Teď už prý napořád. Připočteme-li k tomu všemu ještě Wulffovo manželství s první ženou, jeho nekrology jednou budou moci mít titulek Čtyři svatby a jeden pohřeb.

Přejme Wulffovi, ať je spokojený jako Finsko. To už se pošesté stalo nejšťastnější zemí na světě. Jeho obyvatelé mají důvodů k radosti řadu – malou hustotu zalidnění, slib tureckého prezidenta, že brzy začne ratifikace jejich vstupu do NATO a především vědomí, že jejich země nevypadá jako Rusko, na které přes hranici koukají.

Svět pak Finům samozřejmě závidí i jejich premiérku Sannu Marinovou, jež bude 2. dubna ve volbách obhajovat své křeslo. Jak ale říkají fotbalisté – rozhodně ji nečeká nic snadného. Jak totiž nedávno upozornil portál Politico, rozmazlení Finové Marinovou „nemilují tolik jako my“.