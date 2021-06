GLOSA: Summer of Love je tady, ukázaly summity. Jste už taky polyamorní?

Pravé léto lásky je samozřejmě jen jedno, to z roku 1967. Letos, poté, co všichni pookřáli po dlouhých měsících lockdownů, to ale taky vypadá slibně. Neuplyne den, kdy by se nějaká celebrita nedoznala k nyní vysoce módní polyamorii (nezaměňovat s polymorfií, aspoň zatím). A blízkost k sobě opět nalezli také západní lídři.