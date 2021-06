Putin Bidena neztrapnil jako Trumpa, hodnotí summit v Ženevě média

„Jsem rád, že se to konalo, nebyla to žádná samozřejmost,“ řekl Maas v rozhovoru s televizí ZDF. „Zdá se, že to byl pozitivní rozhovor,“ poznamenal. Biden s Putinem se dohodli na brzkém návratu svých velvyslanců na ambasády v Moskvě a Washingtonu, obě země chtějí rovněž zahájit konzultace o kybernetické bezpečnosti a jednat začnou také na téma odzbrojení.



Pozitivně hodnotí schůzku i předseda zahraničního výboru Spolkového sněmu Norbert Röttgen. „Výsledek schůzky Bidena s Putinem je začátkem návratu k diplomatické normalitě. To nesmíme podceňovat, více se také nedalo očekávat,“ napsal Röttgen na Twitteru.

Německá média si všímají, že Putin se k Bidenovi choval jinak, než k jeho předchůdci v úřadu. „Vladimir Putin, mistr provokací, nehrál žádná divadélka,“ uvádí německá veřejnoprávní televize ARD o přesném příjezdu ruského prezidenta. Televize připomíná, že na summitu v Helsinkách v roce 2018 nechal Putin Trumpa čekat. „Potupa tehdy trvala přes hodinu. Gesto z Ženevy znamená, že tohoto prezidenta bere Putin zcela jasně vážněji,“ hodnotí televize.

Ačkoli podle ARD středeční schůzka nebyla žádným historickým předělem a ani novým začátkem nebo resetem vztahů, přinesla nový pragmatismus americké politiky. „Nemusíme se milovat a o tvou duši se nezajímám, dokud my dva budeme dodržovat pravidla,“ to je podle ARD Bidenovým poselstvím Moskvě. Schůzku pak televize hodnotí jako možný začátek konce vzájemného mlčení.

Také deník Süddeutsche Zeitung přirovnává nynější Putinovo jednání s Bidenem se summitem s Trumpem. „Joe Biden na setkání s Vladimirem Putinem v Ženevě Spojené státy neztrapnil. Od svých tajných služeb se nedistancoval. Americké spojence nenechal na holičkách,“ píše deník s tím, že USA mají opět prezidenta, který se nenechá Putinem manipulovat.



„Druhý závěr je, že Putin tomu porozuměl. To sice neznamená, že jeho vnitřní a zahraniční politika budou méně agresivní a destruktivní. Přinejmenším se ale pro něj mění kalkulace ceny, kterou bude muset v budoucnu za agresi a ničení zaplatit,“ uvádí Süddeutsche Zeitung. „U Trumpa byla cena nulová. U Bidena bude mnohem vyšší. Zda bude nastavená dobře, aby na Putina zapůsobila, to se teprve uvidí,“ poznamenává. V závěru deník vypočítává, že třetím závěrem summitu je o něco bezpečnější svět. „A to je velký úspěch,“ dodává.



Deník Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ) napsal, že i když se Rusko svou politikou vzdaluje od světa demokratických států, musí mezi Ruskem a Západem fungovat dohody. „Biden summit navrhnul. To, že Putin s ním souhlasil, ukazuje, že ani on nemá žádný zájem na plném zmrazení vztahů a že Západ je mnohem jednotnější a má prostředky, jak na ruskou agresi reagovat,“ míní deník. „Biden se autoritářským režimům postavil a nabídl jim dialog. To první je důležité a to druhé rozumné,“ dodává FAZ.



Též podle britského listu The Guardian byl summit jasným důkazem, že „podivná a nepředvídatelná“ éra minulého prezidenta Trumpa je definitivně u konce. Deník také připomněl Trumpovu schůzku s Putinem v Helsinkách v roce 2018. Oproti tehdejší „katastrofě“ byl středeční summit „normální“ a vrátil věci do předvídatelných mezí, píše deník. Dodává nicméně, že se ukázal trvající Putinův negativní pohled na Washington.



Také francouzský deník Le Parisien konstatoval, že bylo setkání samo o sobě známkou jistého uklidnění vztahů, vyplynulo z něj však, že „vztah mezi oběma mocnostmi zůstává napjatý“.

Belgický Le Soir soudí z Putinovy neobvyklé dochvilnosti, kterou označuje za známku toho, že mu na schůzce s Bidenem skutečně záleželo. „Ruský prezident, známý svými promyšleně využívanými zpožděními s cílem rozhněvat americké protějšky, nyní neměl v úmyslu opozdit svůj příchod na scénu,“ konstatuje list s tím, že šlo možná o dobré znamení pro další vztahy obou velmocí.

Podle bruselského webu Politico přinesl summit jen málo hmatatelných výsledků a společné komuniké evokovalo rok 1985, kdy tehdejší prezidenti Ronald Reagan a Michail Gorbačov na sklonku studené války podepsali rovněž v Ženevě prohlášení odmítající jaderné útoky.

„Ale zvláště spojenci z EU, kteří doufají, že jim Biden pomůže uniknout z negativní spirály vztahů s Ruskem, o níž mluví předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová, budou nyní muset vložit dostatek důvěry v to, že americký lídr dokáže ukout pouto s mužem, který mátl a někdy až rozhněvával čtyři americké prezidenty,“ napsalo Politico s odkazem na to, že Putin si již ve funkci potřásl rukou s kvartetem Bidenových předchůdců.

Ruský pohled

Ruská média středeční schůzce amerického prezidenta Joea Bidena a jeho ruského protějšku Vladimira Putina věnují poměrně velkou pozornost. Na rozdíl od západního tisku se však většinou vyhýbají analýze skrytých významů a věnují se spíše základním výsledkům setkání, konstatoval ruský servis BBC.



Korespondent deníku Kommersant Andrej Kolesnikov, jenž se do Ženevy vypravil na palubě prezidentského letounu, se podle BBC domnívá, že Putin si vzal schůzku s Bidenem k srdci, byť to hned nepřiznal. Tento názor se zásadně liší od dojmu západních pozorovatelů, kteří se povětšinou domnívají, že ruský prezident jednal odtažitě, píše ruský servis BBC.

Zpravodaj Kommersantu svůj závěr vyvozuje zejména z toho, jak podrobně a srdečně podle něj šéf Kremlu odpovídal po jednání na dotazy novinářů. Putin se podle něj například podělil o dosud neznámé podrobnosti kolem slov Bidena, který ho před časem označil za zabijáka. „Poté mi prezident Biden telefonoval, vysvětlili jsme si to, mně ta vysvětlení postačují. Navrhnul nám setkání. To je jeho iniciativa! Setkali jsme se. Já jsem se znovu přesvědčil, že prezident Biden je člověk dostatečně zkušený,“ cituje Kommersant ruského prezidenta.

Některá ruská média si všímají rovněž reakcí amerického tisku nebo veřejnosti. Například agentura Ria Novosti věnuje zvláštní text reakcím čtenářů amerického zpravodajského serveru konzervativní stanice Fox News na rusko-americký summit. „Slaboch. Američané byli z Bidena po summitu s Putinem rozčarovaní,“ píše v titulku agentura a dodává, že mnoho čtenářů webu mělo pocit, že vedle svého ruského protějšku se americký demokratický prezident neukázal z nejlepší strany.

Agentura si také všímá prohlášení bývalého prezidenta Spojených států Donalda Trumpa k setkání státníků. „Trump označil Rusko za jediného vítěze summitu v Ženevě,“ píše například Ria Novosti.