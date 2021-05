GLOSA: Zase ten Hitler. Mrtvola v dinosaurovi. A kvóty fungují!

Politici ve Spojených státech perlí. Zdá se, že především republikáni se snaží poté, co se částečně stáhl ze scény Donald Trump, rozložit v tomto ohledu zátěž více mezi sebe. Jak jsme informovali, člen wyomingského senátu Anthony Bouchard oznámil, že v 18 letech oplodnil 14letou dívku, která se potom zabila. Přiznal se, aby to na něho nemohl vytáhnout někdo jiný, chce totiž příští rok ve volbách do Sněmovny reprezentantů porazit svou stranickou kolegyni z Wyomingu Liz Cheneyovou, „zahořklou, strašnou bytost“, jak o ní hovoří Trump, za jehož kritizování jí nedávno v dolní komoře Kongresu sebrali vedoucí funkci.

Pozadu samozřejmě nezůstává ani republikánská kongresmanka za Georgii Marjorie Taylor Greeneová, známá stoupenkyně konspirační teorie QAnon či tvrzení, že se Joe Biden snaží zakázat maso. Naposledy se zařadila k pitomcům, kteří přirovnávají povinné nošení roušek k používání žlutých hvězd v nacistickém Německu. Zkritizovala, že jsou vyžadovány na půdě Sněmovny reprezentantů, a samozřejmě sklidila bouři. „Je to odporné šílenství,“ reagovala zmíněná Cheneyová. Greeneová očividně nechytá ČT2, jinak by takhle nesmýšlela. Naštěstí bude k osvětě o vůdci brzy ještě více prostoru.

Unavují vás politické půtky? Jeďte do Španělska! Jihoevropská země se otevírá turistům a láká je nejen k moři, nýbrž i do chudého vnitrozemí, aby zabránila jeho vylidňování. Při výpravách dále od pobřeží je však třeba dbát opatrnosti, odstrašujícím příkladem budiž 39letý muž, jehož na předměstí Barcelony našli mrtvého v soše dinosaura. „Vypadá to, že tam vlezl hlavou napřed a nemohl se dostat ven,“ uvedl mluvčí Mossos d’Esquadra.

À propos, z metropole Katalánska má namířeno pryč tamní rodák a francouzský expremiér Manuel Valls, který tam od předloňska působí jako radní. Na tento post ho dovedla dlouhá a klikatá cesta. V roce 2016 opustil křeslo ministerského předsedy a v primárkách Socialistické strany bojoval o nominaci na prezidenta. Neuspěl, a tak chtěl kandidovat do Národního shromáždění za hnutí vítězného Emmanuela Macrona. To ho nepřijalo, tak ho alespoň podporoval. Pak vyrazil za Pyreneje kandidovat na starostu svého rodného města, jenže opět pohořel. Takže musel vzít zavděk právě pozicí radního.

Už se však rýsují další příležitosti. Příští rok se konají ve Francii prezidentské volby a Valls tedy míří zase zpět, ačkoli sliboval, že jak do Barcelony jednou přijede, už tam zůstane. „Cítím se být užitečný ve Francii,“ říká nyní.

Politický život je zkrátka někdy nepředvídatelný. Kdo by třeba řekl, že se někdejší vůdce španělského levicového uskupení Podemos Pablo Iglesias ostříhá. A přesně to se stalo. Po neúspěchu v madridských volbách oznámil konec v politice a navrch se zbavil svého charakteristického culíku. Jen se tak potvrzuje, že ve světě už nezbývají opravdu žádné jistoty. Samozřejmě, člověk s věkem obvykle mění své postoje, ale tohle je opravdu razantní krok. Kde to skončí? Stačí trocha neopatrnosti, a nachytáte se, jak si podtrhujete v Klausově Roku šestém, který jste si kdysi z recese koupili v Levných knihách.

Zapomenout pochopitelně nesmíme ani na vzdálenější končiny. Tichomořský ostrovní stát Samoa povede poprvé dáma. Soud, který se zabýval mimo jiné otázkou naplnění kvót pro zastoupení žen, potvrdil volební vítězství Naomi Mata’afaové, jež porazila dosavadního premiéra Tuilaepu Saileleho Malielegaoiho, který byl ve funkci od roku 1998. Malielegaoi nicméně odmítl funkci opustit a jeho stoupenci zamkli budovu parlamentu, takže Mata’afaová musela být uvedena do úřadu venku v provizorním stanu.

Zajímavou zkušenost s pravidly zaručujícími rovné zastoupení pohlaví udělali i v Chile. Jen díky nim nemají ženy převahu v ústavodárném shromáždění, jež má sepsat novou ústavu coby náhradu za tu z dob Augusta Pinocheta. Díky kvótám bude ve sněmu 78 mužů a 77 žen. Pokud by tato pravidla neplatila, ženy by měly většinu 84 křesel. Kvóty fungují!

O vlastní politickou kariéru se svého času pokoušela i někdejší první dáma Zimbabwe Grace Mugabeová. Už tehdy se na ni balily nejrůznější skandály (způsob, jakým získala doktorský titul, drahé nákupy v cizině, kvůli kterým se jí začalo přezdívat Gucci Grace, zmlácení modelky prodlužovačkou v JAR...) a neuniká jim ani po smrti svého chotě. Nyní jí vyčítají, že porušila zvyky, když ho pohřbila u domu v jeho rodné vesnici, a ne v národní svatyni. Kmenový náčelník nařídil Mugabeho exhumaci a Mugabeové uložil pokutu v podobě pěti krav a jedné kozy.