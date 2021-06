Počet obětí po zřícení domu na Floridě stoupl na pět, 156 lidí se pohřešuje

O další oběti informovala v sobotu starostka okresu Miami-Dade Daniella Levineová Cavaová. Zároveň upřesnila, že tři další těla byla identifikována, čímž se počet pohřešovaných lidí snížil na 156.

Dohromady se z pěti nalezených těl podařilo identifikovat zatím čtyři. Jednou z obětí je matka chlapce, který byl zachráněn během noci, kdy se budova zřítila. Mezi mrtvými je také pár v důchodovém věku a čtyřiapadesátiletý muž.

Záchranáři pátrají po možných přeživších již od čtvrtka takřka nepřetržitě. Lidi uvězněné pod troskami hledají za pomoci vycvičených psů, sonarů, dronů a mikrofonů. Práci jim přitom komplikují výkyvy počasí a plameny, které zahalují vzduch kouřem. Kusy sutin z asi devět metrů vysoké hory odstraňuje jeřáb.

Na pravidelné informace o svých příbuzných a záchranných pracích čeká v nedalekém hotelu zhruba 200 lidí. Když jim oficiální představitel řekl o posledním nalezeném těle, propukli lidé v sále v pláč.

Čekání jsou muka

Dva lidé, kteří pod podmínkou zachování anonymity hovořili s reportéry AP, uvedli, že čekání je mučivé. Několik rodin, které jsou podle nich frustrovány pomalým tempem záchranných operací, požadovaly povolení, aby mohly jít přímo k sutinám.

Mezi těmi, kdo doufají v dobré zprávy, je také Rachel Spiegelová, jejíž 66letá matka Judy žila v 6. patře budovy. „Vím, že moje máma je bojovnice. Vím, že nás miluje a nechce to vzdát. Ale je to už třetí den, takže je to těžké,“ řekla Spiegelová.

Dům se částečně zhroutil v noci na čtvrtek, zatímco jeho obyvatelé spali.Příčina neštěstí zatím objasněna nebyla. V roce 2018 však technická zpráva upozornila na zásadní poškození ve struktuře budovy v okolí bazénu a praskliny a drolení zdí v podzemní garáži. Zpráva byla součástí přípravných prací společnosti, která prováděla povinnou inspekci budovy po 40 letech.