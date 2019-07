V zásilce v sídle Facebooku zjistili sarin. Evakuovaly se čtyři budovy

Podezřelá zásilka byla do sídla Facebooku doručena kolem jedenácti dopoledne místního času. Do tří z evakuovaných budov už se vrátili zaměstnanci, uvedl mluvčí firmy Anthony Harrison. Čtvrtý objekt, kde je třídírna pošty, zůstal uzavřen.

„Dosud se nezjistilo, o jakou látku se jedná,“ dodal. Na místě zahájili vyšetřování také agenti Federálního úřadu pro vyšetřování (FBI).



A Facebook mail facility in Menlo Park, California, was evacuated after an item tested positive for the nerve agent sarin. No employees were exposed, and more testing is being done. https://t.co/NkAKB2gOky pic.twitter.com/Lp6MowHqJs