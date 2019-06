Facebook chce vědět, jaké aplikace používáte. Zaplatí za to

Začátkem roku na Facebook prasklo, že za dvacetidolarový úplatek mohl prostřednictvím mobilní aplikace šmírovat soukromá data uživatelů této sociální sítě. A to i těch náctiletých. Po udělení souhlasu mohl sledovat téměř veškerou jejich aktivitu: mohl nahlížet do soukromých konverzací prostřednictvím chatu či e-mailu (včetně fotografií a videí), měl přehled o navštívených internetových stránkách nebo přístup k lokalizačním údajům. Facebook program zahájený již v roce 2016 po kritice částečně přerušil (více viz Mládež se za dvacet dolarů měsíčně nechala dobrovolně šmírovat).

Nyní ovšem přichází s obdobnou studií, dušuje se nicméně, že jde o zcela novou aplikaci lišící se od všech předchozích aktivit. Ovšem i prostřednictvím nové aplikace Study bude mít Facebook přístup k poměrně důležitým údajům. Ty jej podle kybernetického experta ze společnosti Ntrepid Lance Cottrella mohou zvýhodnit před konkurencí.

Facebook bude moci u lidí zapojených do studie sledovat, jaké konkrétní aplikace a jak dlouho na svém telefonu používají. Bude mít tedy přehled i o tom, jak moc jsou mezi lidmi používané třeba aplikace konkurující jeho službám. I to, které funkce v nich jsou nejoblíbenější. Cottrella podotkl, že žádná jiná konkurenční společnost nemá tak početnou základnu potenciálních účastníků jako právě Facebook.

Podle agentury AP společnost ujišťuje, že prostřednictvím aplikace Study nebude sledovat hesla, identifikační údaje ani žádná soukromá data uživatelů. Jenže někteří odborníci na ochranu soukromí vyjadřují obavu, že uživatelé nebudou přesně vědět, jaké informace s Facebookem sdílí.

Aplikace bude dostupná prozatím jen v Google Play. To ovšem nevylučuje možnost, že by se v budoucnu nemohla objevit i v aplikačním obchodě Applu. Facebook je v tomto ohledu zjevně opatrný, dříve používané aplikace pro šmírování soukromých dat musel kvůli porušení zásad Applu z obchodu stáhnout. Žádná aplikace v App Storu nesmí shromažďovat informace, které umožní provádět analýzu například pro lepší cílení reklamy.

Facebook na svém blogu informuje, že u nové studie nabízí transparentnost a také víceméně obvyklou finanční kompenzaci všem do studie zapojeným uživatelům. O jakou částku jde, není ovšem známo. Ujišťuje zároveň, že informace budou uchovány v bezpečí a nebudou postoupeny třetím stranám či využity k cílení reklamy. Současně upřesňuje, že mezi shromažďované a analyzované informace patří i údaje o zemi, zařízení a síti. Účastníky prý bude pravidelně informovat, že jsou zapojeni do této studie, a umožní jim i kontrolu informací, které s ním sdílí.

Zpočátku bude aplikace Study dostupná jen uživatelům v USA a Indii. Stáhnout si ji budou moci ovšem pouze ti uživatelé, kteří obdrží pozvánku. Ta je podmíněna úspěšnou registrací do studie. Zúčastnit se jí přitom mohou pouze mobilní uživatelé starší 18 let, společnost garantuje možnost se z projektu kdykoli odhlásit.