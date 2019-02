Mládež se za dvacet dolarů měsíčně nechala dobrovolně šmírovat

Společnost se hájí tím, že lidé se sběrem dat prostřednictvím aplikace Facebook Research souhlasili. A to i v případě náctiletých, kterých se do průzkumu chování na síti zapojilo méně než pět procent, kdy jej schválili rodiče. Do programu, který se maskoval jako testovací služby Applause, BetaBound, uTest či jako projekt Atlas, se zapojili uživatelé smartphonů ve věku mezi 13 a 35 lety.

Díky udělenému souhlasu mohl Facebook sledovat téměř veškerou aktivitu uživatele. Mohl nahlížet do soukromých konverzací prostřednictvím chatu či

e-mailu, a to včetně fotografií a videí, měl přehled o navštívených internetových stránkách nebo přístup k lokalizačním údajům. Někdy pak podle webu TechCrunch účastníky průzkumu i vyzval, aby dodali seznam svých objednávek na internetovém obchodu Amazon.

Nicméně Facebook zdůrazňuje, že šlo o normální průzkum trhu. Získané údaje podle svého středečního sdělení s nikým nesdílí a lidé se ze studie mohli kdykoli odhlásit. Podle agentury DPA není ovšem jisté, zda firma neshromažďovala i údaje lidí, kteří s účastníky průzkumu komunikovali a studie se přitom neúčastnili.

Facebook následně program částečně přerušil. Uživatelé s iOS zařízením se do něj nebudou moci zapojit, pro systém Android zůstává „šmírovací“ aplikace dostupná. Není jisté, zda tento krok přímo souvisí s kritikou, nebo s odkazem na porušení zásad vyzval k odstranění aplikace Apple. Nebylo by to totiž poprvé.

TechCrunch v této souvislosti připomněl Applem loni v červnu zakázanou aplikaci Onavo Protect. Ta porušovala jeho zásady, žádná aplikace v App Storu totiž nesmí shromažďovat informace, které tvůrcům umožní provádět analýzu pro například lepší cílení reklamy.

Aplikace izraelské softwarové společnosti Onavo, kterou Facebook koupil v roce 2013, byla z aplikačního obchodu odstraněna loni v srpnu. Facebook ovšem zjevně našel cestu, jak tuto „nepříjemnost“ obejít a zajistit si přístup k cenným uživatelským datům: stačilo uživatele přimět ke stažení aplikace z jiného zdroje, a to s příslibem pravidelné měsíční odměny.